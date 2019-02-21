Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"
Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене
"Манчестер Сити" одержал феерическую победу над "Шальке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене" и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Ответный матч пройдет 12 марта в Манчестере.
Счет в матче был открыт уже на 18-й минуте, когда Сильва пепрехвватил мяч у соперника и отдал в штрафную на Агуэро, а тому оставалось только закатить мяч в пустые ворота. Арбитр долго принимал решение, засчитывать взятие ворот или нет, но в итоге после подсказки видео ассистента указал на центр.
Затем случился второй спорный эпизод в матче – после удара по воротам мяч угодил в руку защитнику "Сити" Николасу Отаменди. Рефери долго совещался с ассистентом, но в итоге указал на "точку", а игроку показал желтую карточку.
В конце первого тайма "Шальке" получил право на еще один пенальти, на это раз он был назначен без колебаний, и вышел вперед.
Гости практически весь второй тайм провели в атаках, пытаясь отыграться, при этом с 68-й минуты они играли в меньшинстве. Тем не менее, добиться своего подопечные Гвардиолы сумели лишь на последних минутах – сначала Лерой Сане мастерски исполнил штрафной удар, а затем Рахим Стерлинг реализовал выход один на один. Кстати, в это мяче участие принял украинец Александр Зичненко. Он отпасовал на Эдерсона, а уже бразилец длинной передачей нашел у чужих ворот Рахима.
"Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3
Голы: Агуэро (18), Бенталеб (38, пен, 45, пен), Сане (85), Стерлинг (90)
"Шальке": Фэрманн, Калиджури, Брума, Сане, Настасич, Очипка, Маккенни (Скрибски, 78), Сердар, Бенталеб, Мендиль (Бургшталлер, 65), Ут (Харит, 87).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Зинченко, 87), Сильва (Компани, 70), Бернарду Силва, Агуэро (Сане, 78), Стерлинг.
Предупреждения: Отаменди (36), Ут (41), Фернандиньо (43), Сане (73), Бургшталлер (90), Эдерсон (90).
Удаление: Отаменди (68).
В параллельном матче "Атлетико" всухую обыграл "Ювентус" со счетом 2:0, а еще один мяч не был засчитан после использования системы VAR.
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