Король Испании и Саркози посмотрели финал Лиги Европы

Второй по значимости евротрофей в среду, 16 мая, разыграли в Лионе французский "Марсель" и испанский "Атлетико". Мы вели онлайн матча "Марсель" – "Атлетико".

Испанцы были фаворитами встречи и добились победы в матче. Дублем в поединке отличился Антуан Гризманн, дважды реализовавший выходы один на один. А точку в матче поставил капитан Габи.

"Марсель" – "Атлетико" – 0:3

Голы: Гризманн (21, 49), Габи (89)

Интересно, что за всю историю французские клубы ни разу не выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы. "Марсель" проигрывал здесь в 1999 и 2004 годах. А вот для "Атлетико" это третий титул. Мадридский клуб побеждал в этом турнире в 2010 и 2012 годах.

Напомним, что 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" будет сыгран финал Лиги чемпионов. Третий раз подряд имеет шансы забрать трофей испанский "Реал", которому будет противостоять английский "Ливерпуль".