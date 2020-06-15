Коронавирус может во второй раз сорвать старт чемпионата Китая

Возобновление чемпионата Китая по футболу оказалось под угрозой. Сезон должен был взять рестарт 3-го июля матчем "Шеньчжэнь" – "Шанхай СИПГ", но возвращению футбола снова может помешать коронавирус, вышедший как раз из Китая.
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Накануне власти Поднебесной зафиксировали новую вспышку вируса COVID-19, которая произошла в Пекине. Вчера, 14-го июня, в столице страны ввели режим чрезвычайного положения. Это случилось после того, как сразу 49 человек сдали положительный текст на коронавирус.
Главным рассадником вируса стал огромный супермаркет морепродуктов Xinfadi, который традиционно пользуется большой популярностью среди жителей и гостей китайской столицы. 70 тысяч сотрудников Xinfadi уже были протестированы на наличие COVID-19, а управляющий рынком Xinfadi был уволен.
Разумеется, если власти не смогут остановить коронавирус, то рестарт китайской Суперлиги будет отложен во второй раз.
Коронавирусом заразилась первая леди Украины Елена Зеленская:
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