Коронавирус может во второй раз сорвать старт чемпионата Китая

Возобновление чемпионата Китая по футболу оказалось под угрозой. Сезон должен был взять рестарт 3-го июля матчем "Шеньчжэнь" – "Шанхай СИПГ", но возвращению футбола снова может помешать коронавирус, вышедший как раз из Китая.

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Накануне власти Поднебесной зафиксировали новую вспышку вируса COVID-19, которая произошла в Пекине. Вчера, 14-го июня, в столице страны ввели режим чрезвычайного положения. Это случилось после того, как сразу 49 человек сдали положительный текст на коронавирус.

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Главным рассадником вируса стал огромный супермаркет морепродуктов Xinfadi, который традиционно пользуется большой популярностью среди жителей и гостей китайской столицы. 70 тысяч сотрудников Xinfadi уже были протестированы на наличие COVID-19, а управляющий рынком Xinfadi был уволен.

Разумеется, если власти не смогут остановить коронавирус, то рестарт китайской Суперлиги будет отложен во второй раз.

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