Знаменитый бельгийский футболист вылечился от коронавируса в Китае за три недели

Маруан Феллаини выписался из больницы, но за его здоровьем продолжают следить

Еще одному хорошо известному во всем мире спортсмену удалось избавиться от коронавируса. 32-летний полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини вылечился на родине новой инфекции – в Китае. Мы сообщали, что футболист-одуванчик вернулся в Китай и заразился коронавирусом.

В Поднебесной бельгиец выступает за "Шаньдун Лунэн", куда его в начале 2019 года продал "Манчестер Юнайтед". В Англии Маруан более пяти лет играл за "красных дьяволов", а до этого – за "Эвертон". Именно сайт китайского клуба и сообщил о том, что Феллаини выписали из больницы, где он провел три недели. За его состоянием продолжат наблюдать уже в домашних условиях.

Напомним, экстравагантный бельгиец марокканского происхождения стал первым игроком чемпионата Китая, который подхватил COVID-19.

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Сейчас Маруана оценивают в 5,5 миллиона евро, а семь лет назад его стоимость была максимальной – 28 "лимонов". Контракт футболиста с китайским клубом рассчитан до конца 2021 года. Новый чемпионат в стране должен был начаться в апреле.

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