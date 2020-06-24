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Коронавирус на каникулах: четыре игрока французского клуба подхватили вирус в отпуске

24 июня, 09:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

В клубе ввели шестидневный карантин, пока не сделают повторное тестирование

Четыре игрока клуба чемпионата Франции "Тулуза" заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что чемпионат Франции был остановлен досрочно, а игроки отправились в отпуск. Положительные тесты были выявлены после того, как команда снова собралась вместе.

"После этих результатов первая мера, предпринятая двумя игроками, – это биологический контроль, проводимый непосредственно в лаборатории. Вторым обязательным условием является шестидневное ожидание перед проведением нового теста для всех игроков и технического персонала.

Будут применяться меры профилактики и социального дистанцирования, в частности, с установлением обозначенных маршрутов. Контакты между игроками запрещены как на поле, так и за его пределами", – заявил главный врач команды Патрик Фламант.

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По итогам сезона 2019/2020 "Тулуза" заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела из Лиги 1. Правда, как мы писали ранее, во Франции судом изменили решение футбольных боссов о завершении чемпионата – "Амьен" и "Тулуза" получили разрешение остаться в высшем французском дивизионе. Напомним, что чемпионом страны был признан "При Сен-Жермен", второе место занял Марсель, а третье – "Ренн". В лиге Европы сыграют "Лилль" и "Реймс".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тулуза чемпионат Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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