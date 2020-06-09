И тут дело дошло до суда: во Франции изменили решение футбольных боссов о завершении чемпионата

Прецедентное решение сегодня принял Высший административный суд Франции. Чиновники поставили отменить вылет футбольных клубов "Амьен" и "Тулуза" из французской Лиги 1. Хотя функционеры чемпионата Франции решили сезон закрыть, "Пари Сен-Жермен" признали чемпионом, а "Амьен" и "Тулузу" отправили из Лиги 1 в Лигу 2. При этом недавно министр спорта Франции призвала клубы "принять свои потери", но и от суда не отговаривала.

Оба клуба-аутсайдера пошли в суд и выиграли его, решение об этом опубликовано на странице Государственного совета Франции. При этом все позиции остаются неизменными, лишь отменяется вылет из элиты двух команд. Так что Лиге 1 и Федерации футбола Франции придется пересмотреть структуру чемпионата сезона 2020/21.

Интересно, что в суд подавал также и "Лион". Команда, занимающая седьмое место, требовала продолжить чемпионат, а президент французского клуба пошел в суд из-за досрочного завершения сезона. Однако требования "Лиона" суд не удовлетворил. Клуб всего на одно очко отстал от "Ренна", занимавшего шестое место, которое дает путевку в еврокубки.

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