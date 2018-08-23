Коррида для "Зари": анонс матча квалификации Лиги Европы

Вслед за "Динамо" сегодня в борьбу за выход в основную стадию еврокубков вступает "Заря". В Запорожье луганчане проведут первую часть двухматчевого противостояния с немецким "Лейпцигом", на кону которого – путевка в группу ЛЕ.

"К поединку готовятся все игроки, участвовавшие во встречах с "Брагой" на предыдущей стадии турнира. Травмированных и дисквалифицированных, слава Богу, нет", — поделился с "Сегодня" пресс-атташе "Зари" Павел Козырев.

Однако двоим подопечным Юрия Вернидуба — хавбекам Игорю Харатину и Богдану Ледневу — сегодня необходимо быть осторожными: очередной "горчичник" станет для них сверхлимитным. Впрочем, у немцев перед матчем на "Славутич-Арене" на карточках "висят" еще больше игроков — трое: капитан и ведущий центрбек Вилли Орбан, основной опорник Диего Демме и левый защитник Марсело Сараччи. Зато в состав "быков" вернулся нападающий Тимо Вернер, пропустивший ответную игру с "Университатей" в 3-м квалифай-раунде ЛЕ из-за проблем с желудком. С понедельника форвард Бундестима уже тренируется в общей группе.



Чартерный рейс с делегацией "Лейпцига" прибыл в Запорожье вчера около семи вечера. Причем и предматчевую пресс-конференцию, и открытую тренировку наставник немцев Ральф Рангник решил провести еще перед вылетом, на родном стадионе. Поселились "быки" в том же отеле Khortitsa Palace, где накануне поединка с луганчанами жила и "Брага". Матч с португальцами, напомним, подопечные Юрия Вернидуба закончили со счетом – 1:1. А "Лейпциг" с таким же результатом завершал обе свои предыдущие выездные встречи нынешней ЛЕ — против шведского "Хаккена" и "Университати". Однако букмекеры не склонны видеть в этой череде совпадений какую-то систему, оценивая вероятность ничейного исхода в сегодняшнем рандеву лишь в 22%, в то время как на победу германского клуба дают целых 62%. Впрочем, "Заря" уже доказала, что умеет преподносить сюрпризы скептикам.

Рассудит соперников французский рефери Бенуа Бастьен. Тот самый, что в декабре минувшего года зафиксировал победу "Шахтера" над "МанСити" (2:1), давшую "горнякам" путевку в плей-офф турнира, а их наставнику Паулу Фонсеке — повод сдержать данное журналистам обещание и прийти на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро.

Напомним, что вчера в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" на выезде проиграло "Аяксу" – 1:3.