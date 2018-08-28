Козак назвал состав сборной Словакии на матч с Украиной

Тренер словацкой команды Ян Козак вызвал 24 футболиста для участия в ближайших матчах Лиги Наций

Сборная Украины в рамках Лиги Наций 9 сентября сыграет с командой Словакией. Наставник соперника "сине-желтых" Ян Козак объявил состав из 24 футболистов на ближайший матч. Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также объявил состав на матчи Лиги Наций.

Вратари : Мартин Дубравка ("Ньюкасл"), Матуш Козачик ("Виктория Пльзень"), Михал Шулла ("Слован")

: Мартин Дубравка ("Ньюкасл"), Матуш Козачик ("Виктория Пльзень"), Михал Шулла ("Слован") Защитники : Петер Пекарик ("Герта"), Мартин Шкртел ("Фенербахче"), Роберт Мазань ("Сельта"), Мартин Вальент ("Мальорка"), Норберт Дьомбер ("Перуджа"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Любомир Шатка ("Дунайска Стреда"), Томаш Губочан ("Марсель"), Эрик Сабо ("Бейтар")

: Петер Пекарик ("Герта"), Мартин Шкртел ("Фенербахче"), Роберт Мазань ("Сельта"), Мартин Вальент ("Мальорка"), Норберт Дьомбер ("Перуджа"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Любомир Шатка ("Дунайска Стреда"), Томаш Губочан ("Марсель"), Эрик Сабо ("Бейтар") Полузащитники : Станислав Лоботка ("Сельта"), Патрик Грошовский ("Виктория Пльзень"), Юрай Куцка ("Трабзонспор"), Ян Грегуш ("Копенгаген"), Марек Гамшик ("Наполи"), Ондрей Дуда ("Герта"), Роберт Мак ("Зенит"), Альберт Руснак ("Реал Солт-Лейк Сити"), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа")

: Станислав Лоботка ("Сельта"), Патрик Грошовский ("Виктория Пльзень"), Юрай Куцка ("Трабзонспор"), Ян Грегуш ("Копенгаген"), Марек Гамшик ("Наполи"), Ондрей Дуда ("Герта"), Роберт Мак ("Зенит"), Альберт Руснак ("Реал Солт-Лейк Сити"), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа") Нападающие: Эрик Пачинда ("Дунайска Стреда"), Михал Дюриш ("Анортосис"), Адам Немец ("Пафос").

Напомним, что 6 сентября сборная Украины сыграет с Чехией. А 9 сентября во Львове примет Словакию.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.