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Красотки "Тоттенхэма": девушки футболистов основного состава финалистов Лиги чемпионов

1 июня, 19:06

Как выглядят жены и девушки футболистов "Тоттенхэма", которым сегодня играть в финале Лиги чемпионов

Мэрилу Сидиб - предположительно, девушка Муссы Сиссоко
Мэрилу Сидиб - предположительно, девушка Муссы Сиссоко.

В субботу в Мадриде пройдет главный матч сезона в клубном футболе – финал Лиги чемпионов. Встречаются английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", начало матча – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн трансляция финала Лиги чемпионов с видео повторами и яркими фотографиями со стадиона в Испании.

В ожидании поединка предлагаем оценить красоту девушек "Тоттенхэма". По мнению УЕФА, стартовый состав команды Маурисио Почеттино будет выглядеть следующим образом: "Тоттенхэм": Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сиссоко; Эриксен, Алли, Сон Хын Мин; Кейн.

Марин Льорис – жена Уго Льориса:

Шарлотт Триппьер – жена Кевина Триппьера:

Шани ван Мигхем – жена Тоби Алдервейрелда:

Софи де Врис – жена Яна Вертонгена:

Дэнни Роуз – не женат, девушка неизвестна.

Трэйси Макнивен – девушка Виктора Ваньямы:

Мэрилу Сидиб – девушка Муссы Сиссоко:

Сабрина Квист Йенсен – девушка Кристиана Эриксена:

Руби Мэй – девушка Деле Алли:

Сон Хын Мин – не женат, девушка неизвестна.

Кейти Гудлэнд – невеста Гарри Кейна

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Напомним, что обе команды пробились в финал после невероятных камбеков.

"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу" 0:1, а затем на выезде "горел" 0:2, но во втором тайме сумел забить три мяча и пройти дальше! Как это было:

"Ливерпуль" проиграл на выезде "Барселоне" 0:3 и уже никто не верил в англичан, но они дома собрались и победили 4:0! Как это было:

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Тег жена, Лига чемпионов, девушка, Тоттенхэм, WAGs

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