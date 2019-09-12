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Кравец под скальпелем: форварда сборной Украины прооперировали в Турции

12 сентября, 21:06

Бывшему динамовцу удалили грыжу. На неопределенное время нападающий выбыл из игры

Кравец и тренер сборной Шевченко

Кравец и тренер сборной Шевченко / Фото: ФФУ

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец, выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор", выбыл из строя на неопределенное время. 30-летний нападающий перенес операцию по удалению грыжи, сообщает турецкое издание Timeturk.

По данным турецких журналистов, к хирургическому вмешательству привела травма, полученная форвардом в начале сезона во время тренировочного сбора: футболист столкнулся с вратарем Эраем Ишчаном.

"Наш игрок Артем Кравец с диагнозом поясничная дископатия проходит лечение после хирургического вмешательства. Мы ожидаем, что наш игрок вернется на поле как можно быстрее", - заявили в "Кайсериспоре".

Насколько затянется восстановление Артема Кравца, пока не ясно, но в заявке на субботний матч с "Антальяспором", за который выступает украинский аргентинец Густаво Бланко-Лещук, Кравец не значится.

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

Как мы писали ранее, жена Артема Кравца восхитила прессом в "военном" бикини. Анна дала советы по правильному питанию и показала свою шикарную фигуру.

Также мы рассказывали, что Анна Кравец каждый день меняет купальники на Бали. Девушка рассказала, что влюбилась в это место и в следующий раз хочет сюда приехать с сыновьями и мужем.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины чемпионат Турции Артем Кравец Кайсериспор

Источник: Сегодня|Спорт

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