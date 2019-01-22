Криштиану Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру

Оба футболиста по 25 раз промахивались с "точки"

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Криштиану Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6cc/e99/5c46cce99811d.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6cc/e99/5c46cce99811d.jpg 2019-01-22T09:49:00+02:00 Футбол Оба футболиста по 25 раз промахивались с "точки"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура Серии А с "Кьево". Португалец не забил 11-метровый на 52-й минуте, не сумев переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино. Однако это не помешало "Ювентусу" добыть уверенную победу – 3:0.

Это 25-й незабитый пенальти за карьеру Роналду. По этому показателю он сравнялся с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Стоит отметить, что Роналду за карьеру подходил к 11-метровой отметке 139 раз, а Месси — 108.

Для Криштиану это первый нереализованный пенальти в составе "Ювентуса". Ранее он забил за туринцев четыре 11-метровых из четырех.

Cristiano Ronaldo lost the penalty Juventus vs Chievo pic.twitter.com/bWsANtUL15 — ESM SPORTS (@sports_esm) 21 января 2019 г.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в Серии А 19 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали, что 35-летний форвард в чемпионате Италии повторил достижение 25-летней давности. Фабио Квальярелла забивает в десяти матчах подряд.

Напомним, что Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.

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Источник: sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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