Криштиану Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру
Оба футболиста по 25 раз промахивались с "точки"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура Серии А с "Кьево". Португалец не забил 11-метровый на 52-й минуте, не сумев переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино. Однако это не помешало "Ювентусу" добыть уверенную победу – 3:0.
Это 25-й незабитый пенальти за карьеру Роналду. По этому показателю он сравнялся с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Стоит отметить, что Роналду за карьеру подходил к 11-метровой отметке 139 раз, а Месси — 108.
Для Криштиану это первый нереализованный пенальти в составе "Ювентуса". Ранее он забил за туринцев четыре 11-метровых из четырех.
Cristiano Ronaldo lost the penalty Juventus vs Chievo pic.twitter.com/bWsANtUL15— ESM SPORTS (@sports_esm) 21 января 2019 г.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл в Серии А 19 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее мы писали, что 35-летний форвард в чемпионате Италии повторил достижение 25-летней давности. Фабио Квальярелла забивает в десяти матчах подряд.
Напомним, что Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.
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