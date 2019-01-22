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Криштиану Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру

Сегодня, 09:49

Оба футболиста по 25 раз промахивались с "точки"

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Криштиану Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6cc/e99/5c46cce99811d.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6cc/e99/5c46cce99811d.jpg Футбол Оба футболиста по 25 раз промахивались с "точки"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура Серии А с "Кьево". Португалец не забил 11-метровый на 52-й минуте, не сумев переиграть голкипера соперников Стефано Соррентино. Однако это не помешало "Ювентусу" добыть уверенную победу – 3:0.

Это 25-й незабитый пенальти за карьеру Роналду. По этому показателю он сравнялся с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Стоит отметить, что Роналду за карьеру подходил к 11-метровой отметке 139 раз, а Месси — 108.

Для Криштиану это первый нереализованный пенальти в составе "Ювентуса". Ранее он забил за туринцев четыре 11-метровых из четырех.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в Серии А 19 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали, что 35-летний форвард в чемпионате Италии повторил достижение 25-летней давности. Фабио Квальярелла забивает в десяти матчах подряд.

Напомним, что Андрей Шевченко назвал идеального тренера для "Милана". Наставник сборной Украины считает, что нынешнему "Милану" лучше всего подходит его тренер Дженнаро Гаттузо.

Криштиану Роналду, Лионель Месси, пенальти

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sport24.ru

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