Криштиану Роналду готов сыграть в субботу с "Барселоной"

Футболист восстановился после повреждения в финале клубного чемпионата мира

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду на сто процентов готов к матчу 17 тура чемпионата Испании по футболу с "Барселоной", заявил главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан.

Получивший травму икроножной мышцы в финале клубного чемпионата мира 16 декабря Роналду в пятницу впервые за неделю тренировался в общей группе.

"Роналду готов на 100%, – сказал Зидан. – Мы постараемся сыграть в хороший футбол. Я не могу уточнить, будем ли мы делать упор на игре на флангах или в центральной зоне. Меня не интересует, хорошо или плохо сейчас выглядит "Барселона". Она лидирует в чемпионате, и на это есть причины. Мы находимся позади, наша цель на завтрашний матч – сократить отставание и показать хорошую игру".

Матч "Реал" – "Барселона" состоится 23 декабря в Мадриде. Начало поединка – 14:00 по киевскому времени.

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