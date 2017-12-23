Все матчи чемпионата Испании: разгром "Реала" в "эль-класико" и первое поражение "Атлетико" в сезоне

В связи с приближающимся католическим Рождеством 17-й тур чемпионата Испании растянулся на пять дней. Но главный матч испанского футбола состоялся в субботу, 23 декабря. В "эль класико" "Реал" на своем поле проиграл "Барселоне".

Для "Королевского клуба" потеря очков фактически перечеркнула все надежды на чемпионство.

Добавим, что на прошлой неделе мадридцы второй раз подряд выиграли клубный чемпионат мира. Победный гол в ворота "Гремио" забил лидер мадридского клуба Криштиану Роналду. На 53-й минуте обладатель "Золотого мяча" 2017 года реализовал штрафной удар.

Стоит также выделить поражение "Атлетико" в пятницу от "Эспаньола". "Матрасники" потерпели первое поражение в сезоне. Теперь этим может похвастаться только каталонцы.

Расписание матчей

Вторник, 19 декабря

22:30 "Леванте" – "Леганес" – 0:0

Среда, 20 декабря

20:30 "Хетафе" – "Лас Пальмас" – 2:0

22:30 "Реал Сосьедад" – "Севилья" – 3:1

Четверг, 21 декабря

20:30 "Эйбар" – "Жирона" - 4:1

22:30 "Алавес" – "Малага" – 1:0

Пятница, 22 декабря

20:30 "Бетис" – "Атлетик" – 0:2

22:30 "Эспаньол" – "Атлетико" – 1:0

Суббота, 23 декабря

14:00 "Реал" – "Барселона" – 0:3

17:15 "Валенсия" – "Вильярреал" – 0:1

19:30 "Депортиво" – "Сельта" – 1:3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА