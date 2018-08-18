Криштиану Роналду не смог забить гол в первом официальном матче за "Ювентус"

Сегодня, 21:09

В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Кьево"

Криштиану Роналду в матче &quot;Кьево&quot; - &quot;Ювентус&quot;. Фото AFP
Криштиану Роналду в матче "Кьево" - "Ювентус". Фото AFP

"Ювентус" победил "Кьево" в гостевом матче первого тура чемпионата Италии со счетом 3:2. В составе хозяев отличились Мариуш Стемпиньски (38-я минута) и Эмануэле Джаккерини (56). У гостей мячи забили Сами Хедира (3) и Федерико Бернардески (90+3). Еще один мяч в свои ворота отправил Маттия Бани на 75-й минуте.

На 89-й минуте при счете 2:2 главный судья матча не засчитал гол "Ювентуса" после использования системы видеопомощи арбитрам.

В составе "старой синьоры" дебютировал Криштиану Роналду. Он вышел в стартовом составе и провел всю встречу, но не отметился результативными действиями.

"Кьево" – "Ювентус" – 2:3 (1:1)
Голы: Хедира, 3 (0:1). Стемпиньски, 38 (1:1). Джаккерини, 56 – с пенальти (2:1). Бани, 75 – в свои ворота (2:2). Бернардески, 90+3 (2:3).

"Кьево": Соррентино (Шемпер, 90+1), Томович, Россеттини, Бани, Каччаторе, Ригони, Радованович, Хетемай (Оби, 78), Депаоли, Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 66).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Куадрадо (Бернардески, 56), Пьянич, Хедира (Эмре Джан, 84), Дибала, Дуглас Коста (Манджукич, 64), Криштиану Роналду.

Напомним, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.
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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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