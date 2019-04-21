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Криштиану Роналду – первый футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии

Сегодня, 16:26

Нападающий отпраздновал с "Ювентусом" досрочную победу в Серии А

Роналду помогу "Ювентусу" выиграть чемпионат
Роналду помогу "Ювентусу" выиграть чемпионат. Фото: AFP

Туринский "Ювентус" переиграл "Фиорентину" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем серии А.

В турнирной таблице "Ювентус" набрал 87 очков и за пять туров до конца турнира стал недосягаем для ближайшего преследователя – "Наполи" (67).

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду – первый футболист в истории, который стал победителем чемпионатов Англии, Испании и Италии.

"Это был хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок Италии, скудетто. Чувствую счастье и радость, победить было нелегко, – приводит слова Роналду сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. – Злился ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно побеждать всегда. Мы сделали все возможное, но только одна команда может выиграть трофей".

"Ювентус" стал чемпионом страны в 35-й раз, причем титул победителя чемпионата Италии выигрывает в восьмой раз кряду.
 

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Тег чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источник:

NEWSru.com

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