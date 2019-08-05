Криштиану Роналду мог бы стать актером / Фото: AFP

Криштиану Роналду – поклонник знаменитого голливудского маньяка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83 2019-08-05T10:58:14+03:00 Футбол Лидер "Ювентуса" признался, что ему нравится фильм "Молчание ягнят"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал кем бы мог стать, если бы не выбрал футбольную карьеру.

"Не будь я футболистом, стал бы актером или моделью. Даже не знаю. Скорее всего актером, хотя не уверен, что у меня есть талант. Но я всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего.

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Любимый фильм? У меня много любимых фильмов, но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, мой любимый – "Молчание ягнят". Мне нравится драма", - рассказал Роналду.

В сезоне-2018/19 Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт 34-летнего португальца с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Интересно, что год назад Роналду вел переговоры с представителями "Ювентуса" именно в этом отеле и по окончании переговоров остался впечатлен сервисом на греческом курорте, что оставил сотрудникам отеля огромные чаевые – 19 600 евро.

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