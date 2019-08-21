Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру футболиста

Криштиану Роналду мог бы стать актером / Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о том, когда может завершить профессиональную карьеру. Португалец отметил, что это может случиться как в следующем году так и через пять лет.

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"Я не знаю, когда завершу карьеру. Возможно, я завершу в следующем году, но я также могу играть до 40 или 41. Не знаю. Я всегда говорю, что нужно получать удовольствие от текущего момента. Это великолепный дар, и я должен продолжать получать удовольствие. Есть ли футболисты, у которых больше рекордов, чем у меня? Не думаю", – отметил Криштиану.

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Португальский игрок, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал", пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды – чемпионат Англии, дважды – чемпионат Испании, один раз – чемпионат Италии. Также четыре раза он становился обладателем клубного чемпионата мира и по разу – Суперкубка УЕФА и Кубка Италии.

Как сообщалось ранее, американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Якобы инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Румынская модель Анамария Продан выдвинула свою теорию, почему эта информация всплыла только сейчас.

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Недавно появилась информация, что судебный процесс по делу Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги объявлен закрытым, но позже появилось опровержение – Адвокаты Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд.

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