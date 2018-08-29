Криштиану Роналду решил пропустить матчи сборной Португалии

Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус", сообщает oJogo.

33-летний нападающий хочет использовать эту возможность, чтобы лучше адаптироваться в итальянском клубе. Роналду уже успел провести два матча за "Ювентус" в Серии А, но не сумел отличиться забитыми голами.

Сначала сборная Португалии 6 сентября проведет товарищеский матч с хорватами, а спустя четыре дня португальцы проведут первую встречу в Лиге наций против команды Италии.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" этим летом из "Реала" за 112 миллионов евро. В составе сборной Португалии футболист провел 154 матча и забил рекордные 85 голов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.