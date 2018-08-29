Криштиану Роналду решил пропустить матчи сборной Португалии
Футболист хочет сосредоточиться на выступлении за "Ювентус"
Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус", сообщает oJogo.
33-летний нападающий хочет использовать эту возможность, чтобы лучше адаптироваться в итальянском клубе. Роналду уже успел провести два матча за "Ювентус" в Серии А, но не сумел отличиться забитыми голами.
Сначала сборная Португалии 6 сентября проведет товарищеский матч с хорватами, а спустя четыре дня португальцы проведут первую встречу в Лиге наций против команды Италии.
Напомним, что Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" этим летом из "Реала" за 112 миллионов евро. В составе сборной Португалии футболист провел 154 матча и забил рекордные 85 голов.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".
Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.
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