Криштиану Роналду взбесила замена в матче против "Тоттенхэма"

После того, как форвард покинул поле, "Ювентус" пропустил два гола и проиграл

Роналду высказал Сарри все что думает по поводу замены. Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду гневно отреагировал на замену в товарищеском матче с "Тоттенхэмом" (2:3). Встреча состоялась в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов. На 60-й минуте Роналду вывел "Ювентус" вперед (2:1), а спустя три минуты был заменен. Покидая поле, нападающий что-то эмоционально высказал главному тренеру Маурицио Сарри.

Спустя две минуты "Тоттенхэм" сравнял счет усилиями Лукаса Моуры, а на 93-й минуте благодаря голу Харри Кейна вырвал победу.

Напомним, в дебютном сезоне с "Ювентусом" Роналду завоевал три национальные трофеи, а вместе со сборной победил в Лиге наций.

Этот трофей стал для капитана команды Криштиану Роналду 30-м в карьере. Знаменитый футболист завоевал один трофей со "Спортингом", 9 в составе "Манчестер Юнайтед", 16 – с "Реалом" и уже два в дебютном сезоне в "Ювентусе". Также у Роналду золотая медаль чемпионата Европы. В целом Роналду выиграл 14 различных трофеев и становился чемпионом трех разных стран.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

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