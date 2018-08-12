Криштиану Роналду забил в первом матче в футболке "Ювентуса"

Португальский нападающий отличился в поединке против второй команды своего нового клуба

Португалец Криштиану Роналду сумел отличиться в первой же игре за туринский "Ювентус". Подопечные Массимилиано Аллегри провели товарищеский матч со второй командой клуба и Роналду смог забить уже на восьмой минуте встречи.

Напомним, что перед поединком Роналду заявил, что с детства мечтал выступать за "Ювентус". "В детстве я следил за этой командой и говорил, что надеюсь, когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я игрок фантастического клуба, одного из лучших в мире. И я рад", – сказал Криштиану.









Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.

Ранее мы писали, что бывший полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста, который сейчас играет в составе "Ювентуса", впечатлен новичком команды Криштиану Роналду: