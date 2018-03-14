Кровавые деньги: Моуринью досталось за работу на российском пропагандистском канале во время ЧМ-2018

Сегодня, 14:56

Португалец заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Член Парламента Великобритании от округа Рондда Крис Брайант выступил с резкой критикой Жозе Моуринью, который во время ЧМ-2018 будет работать экспертом на российском пропагандистском канале RT.

Португалец станет экспертом канала и, как сообщалось ранее, заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов.

"Это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны", – заявил Брайант.

Послание Брайанта поддержал и член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Доути который сказал, что "Звезды спорта и ТВ должны тщательно подумать перед тем, как иметь дело с пропагандистской машиной Путина".

Отметим, что телеканал Russia Today является откровенно пропагандистским, не раз подвергался критике из-за искажения фактов, а часто – откровенной лжи.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира по футболу в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".

Ранее мы сообщали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков традиционно поддерживают своих мужей на таких форумах, но турнир в России могут пропустить из соображений безопасности.
футбол, Russia Today, ЧМ-2018, Жозе Моуринью

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