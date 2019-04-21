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Крутое пике: "МЮ" пропустил четыре гола от "Эвертона"

Сегодня, 18:15

Манкунианцы проиграли шесть из восьми последних матчей

"Эвертон" разгромил "МЮ" дома
"Эвертон" разгромил "МЮ" дома. Фото: AFP

Футболисты "Эвертона" нанесли разгромное поражение "Манчестер Юнайтед" в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом – 4:0 в пользу хозяев.

"Ириски" вышли вперед в дебюте встречи благодаря голу Ришарлисона. Команда Марку Силвы закрепила преимущество на 28-й минуте, когда точным ударом отметился Гилфи Тор Сигурдссон. Вскоре после начала второго тайма Лука Динь довел дело до разгрома, а Тео Уолкотт на 64-й минуте поставил точку в игре, забив четвертый мяч.

Обзор матча "Эвертон" – "МЮ"

"Эвертон" набрал 49 очков и поднялся в таблице на 7-е место. "Манчестер Юнайтед" с 64 очками остался на 6-й строчке - пока вне зоны еврокубков. Для "красных дьяволов" это шестое поражение в восьми последних матчах.

Как сообщает твиттер OptaJoe, "Манчестер Юнайтед" проиграл пять подряд гостевых матчей во всех турнирах впервые с марта 1981 года. Команда Уле Гуннара Сульшера на выезде уступила "Арсеналу" (0:2), дважды "Вулверхэмптону" (1:2, 1:2), "Барселоне" (0:3) и "Эвертону" (0:4).

Кроме того, "МЮ" установил новый клубный антирекорд по пропущенным мячам за один сезон в английской Премьер-лиге – 48. Таким образом команда превзошла показатель сезонов-1999/2000 и 2001/02, когда подопечные сэра Алекса Фергюсона завершили сезон в Премьер-лиге с 45 пропущенными мячами.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Эвертон

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Источники:

Championat.ru , sport24.ru

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