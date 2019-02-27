Кто идет в ТОП-6 украинской Премьер-лиги: расклады на финише чемпионата

За три тура до "деления" УПЛ в верхней шестерке осталось 3 места – на них 4 претендента и 3 "теоретика"

Игрок тура - Марьян Швед. Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Кто идет в ТОП-6 украинской Премьер-лиги: расклады на финише чемпионата Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63c/6b1/5c763c6b172b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63c/6b1/5c763c6b172b9.jpg 2019-02-27T09:27:00+02:00 Футбол За три тура до "деления" УПЛ в верхней шестерке осталось 3 места - на них 4 претендента и 3 "теоретика"

Три тура осталось до окончания первого этапа чемпионата Украины по футболу, после которого команды разобьются на две шестерки. Место в верхней себе гарантировали "Шахтер", "Динамо" и "Александрия". На еще три места – 7 претендентов. Да, у "Олимпика", "Карпат" и "Львова" даже при 100-процентном результате на финише шансы чисто теоретические, но и в квартете – "Заря", "Десна", "Ворскла" и "Мариуполь" – один лишний все равно будет. "Сегодня" прикинула у кого какие шансы на топ-6.



"ЗАРЯ" – 85%. Луганчане хорошо поработали на трансферном рынке, почти собрав тот состав, что боролся за медали. Но матч с "Динамо" провалили (0:5). Ближайший приезд "Ворсклы" прояснит расклад для команды Вернидуба. Хотя с таким подбором исполнителей он просто обязан попадать в топ-6 и стараться догнать третью "Александрию".



"МАРИУПОЛЬ" – 75%. Не усилились, но проявили характер в игре с "Олимпиком", отцепив дончан от "верхушки" и разжившись важными очками для дальнейшей борьбы. Впереди – соперники, с которыми азовцы имеют в УПЛ положительный баланс встреч.



"ДЕСНА" - 65%. Дебютант продолжает удивлять и учится на ошибках других. Точечно усилились опытными игроками (Андрей Богданов стоит здесь особняком) и не потеряли зачетные пункты в гостях у "Арсенала". Без суперигры, но выжали максимум. Хотя дальше календарь у черниговцев не самый простой.



"ВОРСКЛА" – 65%. Главное разочарование возобновившегося чемпионата. Зимой потеряли бомбардира Кулача (4 мяча), в первой игре на родной арене пропустили четыре от "Карпат". В своем лучшем состоянии в оставшихся трех играх ("Заря", "Десна" и "Арсенал") могли бы набрать максимум, но сейчас... Микроклимат и финансы оставляют желать лучшего.



"ЛЬВОВ" - 6%. Набрали бразильцев, назвали целью еврокубки, а в стартовом матче с "Черноморцем" проиграли – 0:1. По делу. Да, без лидеров – Тэйлора и Бруно, но кому – аутсайдеру?! А ведь три очка с "моряками" – и до топ-6 рукой подать. Теперь нужно чудо: для начала – быть сильнее в воскресном дерби.



"КАРПАТЫ" – 3%. С очередным тренером – испанцем Фабри, преподнесли сюрприз, разгромив "Ворсклу". В ударе был Швед, оформивший хет-трик. Которым в равной степени порадовал фанов "Карпат" и "Селтика", где окажется летом. Если даже продолжат в том же духе, шансов зацепиться почти нет.



"ОЛИМПИК" - 1%. Одна лишь теория.

Ранее мы писали, что Денис Бойко сравнялся с Облаком по количеству "сухих" матчей в сезоне.

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