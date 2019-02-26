Денис Бойко сравнялся с Облаком по количеству "сухих" матчей в сезоне

Голкипер "Динамо" в 13 матчах не пропустил ни одного гола

Денис Бойко. Фото: Instagram

Денис Бойко сравнялся с Облаком по количеству "сухих" матчей в сезоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/526/d19/5c7526d19b93a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/526/d19/5c7526d19b93a.jpg 2019-02-26T13:45:00+02:00 Футбол Голкипер "Динамо" в 13 матчах не пропустил ни одного гола

Вратарь "Динамо" Денис Бойко вчера в очередной раз сохранил собственные ворота в неприкосновенности в матче против "Зари" (5:0).

Таким образом, для Дениса этот матч стал уже 13-м "сухим" в нынешнем сезоне. По этому показателю кипер киевлян сравнялся с Яном Облаком, вратарем другого столичного гранда – мадридского "Атлетико".

Бойко делит с Облаком четвертое место в соответствующем рейтинге европейских клубов. Выше них располагаются только Аллисон ("Ливерпуль", 15 матчей), Икер Касильяс и Мерт Гюнок ("Порту" и "Башакшехир" соответственно, по 14).

Всего в нынешнем сезоне 31-летний Бойко провел за команду Александра Хацкевича 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.

По итогам ответного матча с "Олимпиакосом" в 1/8 финала Лиги Европы Бойко также был включен в символическую сборную недели в Лиге Европы.

"Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Денис Бойко сравнялся с Облаком по количеству "сухих" матчей в сезоне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: SportArena Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.