Кто на карантине не дремлет: "Ливерпуль" выложит десятки миллионов за немецкого бомбардира

Несмотря на довольно успешное выступление в сезоне 2019/2020, английский "Ливерпуль" продолжает работать на трансферном рынке. Безоговорочный лидер Премьер-лиги ведет переговоры о трансфере нападающего немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщил итальянский журналист-инсайдер Николо Скира. К слову, один из лучших бомбардиров Европы отказал "Баварии".

"Ливерпуль" предлагает 24-летнему бомбардиру за пятилетний контракт 50 миллионов евро. Похоже, что интересы английского гранда и футболиста совпадают: недавно и сам Вернер заявлял о желании поиграть под руководством соотечественника Юргена Клоппа. Теперь дело осталось за клубами: они должны договориться о сумме компенсации за трансфер. За Вернером следят также "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Сайт Transfermarkt оценивает Тимо в 64 миллиона евро – и то только в связи с кризисом из-за пандемии. Еще в начале марта его стоимость составляла 80 "лимонов".

В чемпионате Германии 2019/2020 форвард забил 21 мяч и занимает второе место в списке бомбардиров после поляка Роберта Левандовского. Лидер Бундеслиги, "Бавария", хотела видеть игрока сборной Германии в своем составе, но у Вернера – другие приоритеты.

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