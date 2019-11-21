Кто обошел украинца Лунина в борьбе за звание лучшего молодого игрока Европы

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Украинский вратарь Андрей Лунин, к сожалению, не попал в тройку претендентов на премию лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Ранее мы представляли Лунина и девять его главных конкурентов на награду.

Наш вратарь "Реала" Лунин, который сейчас выступает на правах аренды за испанский "Вальядолид", ранее вошел в ТОП-20 претендентов на трофей, но когда дело дошло до лучшей тройки, прекратил борьбу. А в финальное трио пробились английский вингер "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо, португальский нападающий Жоау Феликс из "Атлетико" и немецкий полузащитник "Байера" Кай Хавертц.



Джейдон Санчо

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Победителя назовут 27 ноября в Риме. Напомним, что трофей, учрежденный изданием Tuttosport и ежегодно, начиная с 2003-го, вручается лучшему футболисту не старше 21 года, выступающему в Европе. В прошлом году лучшим молодым футболистом мира признан капитан "Аякса" Маттейс де Лигт. Де Лигт в 19-летнем возрасте являлся капитаном амстердамского клуба и провел 13 матчей за сборную Голландии. В голосовании он набрал 224 балла и опередил Трента Александера-Арнолда ("Ливерпуль", 149) и Джастина Клюйверта ("Рома", 101).

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Ранее мы сообщали, что Поль Погба стал обладателем премии Golden Boy за 2013 год.

Был и полузащитник "Шахтера" – в числе претендентов на награду Golden Boy.В 2016 году за звание лучшего молодого игрока Европы боролся Виктор Коваленко.

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