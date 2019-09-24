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Кто остановит "ПСЖ"? Расписание и результаты 5 тура чемпионата Франции

24 сентября, 20:44

Парижане выиграли четыре матча подряд и планируют продлить свою победную серию

/ Фото: AFP

В пятом туре чемпионата Франции безоговорочный фаворит турнира "Пари-Сен-Жермен" встретится с "Реймсом". После фиаско в матче с "Ренном" парижане набрали впечатляющий ход и одержали четыре победы подряд с общим счетом 8:0, а также разгромили Реал (3:0) в Лиге чемпионов.

Кстати, ранее мы писали, что звезду "ПСЖ" Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором. Похоже, бразильский футболист очень разозлил фанатов своим летним демаршем, когда всеми силами пытался покинуть команду.

Вторник, 24 сентября

20:00 Дижон – Марсель

22:00 Монако – Ницца

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Среда, 25 сентября

20:00 Амьен – Бордо

20:00 Брест – Лион

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20:00 Лилль – Страсбур

20:00 Монпелье – Ним

20:00 Нант – Ренн

20:00 Сент-Этьен – Мец

20:00 Тулуза – Анже

22:00 ПСЖ – Реймс – Oll.tv

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ650112-215
2 АНЖЕ640213-1012
3 НИЦЦА640210-812
4 РЕНН63217-411
5 МАРСЕЛЬ63218-711
6 ЛИЛЛЬ63128-610
7 НАНТ63126-510
8 БОРДО62319-79
9 ЛИОН622212-58
10 РЕЙМС62224-28
11 НИМ62227-78
12 МОНПЕЛЬЕ62225-58
13 ТУЛУЗА62226-88
14 АМЬЕН62137-97
15 БРЕСТ61415-77
16 СТРАСБУР61325-76
17 СЕНТ-ЭТЬЕН61236-125
18 МЕЦ61145-104
19 МОНАКО60337-143
20 ДИЖОН60152-91

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расписание результаты чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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