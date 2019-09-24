Кто остановит "ПСЖ"? Расписание и результаты 5 тура чемпионата Франции

В пятом туре чемпионата Франции безоговорочный фаворит турнира "Пари-Сен-Жермен" встретится с "Реймсом". После фиаско в матче с "Ренном" парижане набрали впечатляющий ход и одержали четыре победы подряд с общим счетом 8:0, а также разгромили Реал (3:0) в Лиге чемпионов.
Кстати, ранее мы писали, что звезду "ПСЖ" Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором. Похоже, бразильский футболист очень разозлил фанатов своим летним демаршем, когда всеми силами пытался покинуть команду.
Вторник, 24 сентября
20:00 Дижон – Марсель
22:00 Монако – Ницца
Среда, 25 сентября
20:00 Амьен – Бордо
20:00 Брест – Лион
20:00 Лилль – Страсбур
20:00 Монпелье – Ним
20:00 Нант – Ренн
20:00 Сент-Этьен – Мец
20:00 Тулуза – Анже
22:00 ПСЖ – Реймс – Oll.tv
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|2
|АНЖЕ
|6
|4
|0
|2
|13-10
|12
|3
|НИЦЦА
|6
|4
|0
|2
|10-8
|12
|4
|РЕНН
|6
|3
|2
|1
|7-4
|11
|5
|МАРСЕЛЬ
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|6
|ЛИЛЛЬ
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|7
|НАНТ
|6
|3
|1
|2
|6-5
|10
|8
|БОРДО
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|9
|ЛИОН
|6
|2
|2
|2
|12-5
|8
|10
|РЕЙМС
|6
|2
|2
|2
|4-2
|8
|11
|НИМ
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|12
|МОНПЕЛЬЕ
|6
|2
|2
|2
|5-5
|8
|13
|ТУЛУЗА
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|14
|АМЬЕН
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|15
|БРЕСТ
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|16
|СТРАСБУР
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|17
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|6
|1
|2
|3
|6-12
|5
|18
|МЕЦ
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|19
|МОНАКО
|6
|0
|3
|3
|7-14
|3
|20
|ДИЖОН
|6
|0
|1
|5
|2-9
|1
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