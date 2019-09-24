Кто остановит "ПСЖ"? Расписание и результаты 5 тура чемпионата Франции

Парижане выиграли четыре матча подряд и планируют продлить свою победную серию

/ Фото: AFP

В пятом туре чемпионата Франции безоговорочный фаворит турнира "Пари-Сен-Жермен" встретится с "Реймсом". После фиаско в матче с "Ренном" парижане набрали впечатляющий ход и одержали четыре победы подряд с общим счетом 8:0, а также разгромили Реал (3:0) в Лиге чемпионов.

Кстати, ранее мы писали, что звезду "ПСЖ" Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором. Похоже, бразильский футболист очень разозлил фанатов своим летним демаршем, когда всеми силами пытался покинуть команду.

Вторник, 24 сентября

20:00 Дижон – Марсель

22:00 Монако – Ницца

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Среда, 25 сентября

20:00 Амьен – Бордо

20:00 Брест – Лион

20:00 Лилль – Страсбур

20:00 Монпелье – Ним

20:00 Нант – Ренн

20:00 Сент-Этьен – Мец

20:00 Тулуза – Анже

22:00 ПСЖ – Реймс – Oll.tv

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 6 5 0 1 12-2 15 2 АНЖЕ 6 4 0 2 13-10 12 3 НИЦЦА 6 4 0 2 10-8 12 4 РЕНН 6 3 2 1 7-4 11 5 МАРСЕЛЬ 6 3 2 1 8-7 11 6 ЛИЛЛЬ 6 3 1 2 8-6 10 7 НАНТ 6 3 1 2 6-5 10 8 БОРДО 6 2 3 1 9-7 9 9 ЛИОН 6 2 2 2 12-5 8 10 РЕЙМС 6 2 2 2 4-2 8 11 НИМ 6 2 2 2 7-7 8 12 МОНПЕЛЬЕ 6 2 2 2 5-5 8 13 ТУЛУЗА 6 2 2 2 6-8 8 14 АМЬЕН 6 2 1 3 7-9 7 15 БРЕСТ 6 1 4 1 5-7 7 16 СТРАСБУР 6 1 3 2 5-7 6 17 СЕНТ-ЭТЬЕН 6 1 2 3 6-12 5 18 МЕЦ 6 1 1 4 5-10 4 19 МОНАКО 6 0 3 3 7-14 3 20 ДИЖОН 6 0 1 5 2-9 1

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