Кубок Америки по футболу с 2020 года меняет формат
Континентальное первенство будет проходить в двух зонах – Южной и Северной
В 2020 году Кубок Америки по футболу пройдет в Аргентине и Колумбии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Кроме того, был изменен формат турнира.
Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.
Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.
Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.
Кубок Америки-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.
Ранее звезда "Барселоны" Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки.
А гостевой комплект формы сборной Бразилии на Кубке Америки-2019 будет белым в честь 100-летнего юбилея со дня первого титула команды.
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