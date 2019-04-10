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Кубок Америки по футболу с 2020 года меняет формат

Сегодня, 11:26

Континентальное первенство будет проходить в двух зонах – Южной и Северной

Кубок Америки проводится с 1916 года
Кубок Америки проводится с 1916 года. Фото: Twitter
Кубок Америки по футболу с 2020 года меняет формат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da8/cd7/5cada8cd7a141.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da8/cd7/5cada8cd7a141.jpg Футбол Континентальное первенство будет проходить в двух зонах - Южной и Северной

В 2020 году Кубок Америки по футболу пройдет в Аргентине и Колумбии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Кроме того, был изменен формат турнира.

Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.

Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.

Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.

Кубок Америки-2020 пройдет с  12 июня по 12 июля.

Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

Ранее звезда "Барселоны" Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки.

А гостевой комплект формы сборной Бразилии на Кубке Америки-2019 будет белым в честь 100-летнего юбилея со дня первого титула команды.

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Тег футбол, Кубок Америки

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СЭ

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