Кубок Украины: к самой звездной команде Второй лиги присоединятся команды Премьер-лиги

Сегодня, 10:15

В борьбу за трофей вступают шесть представителей элитного дивизиона страны

Кубок Украины: к самой звездной команде Второй лиги присоединятся команды Премьер-лиги

Сегодня матчем "Сумы" - "Карпаты" (18:30) стартует 3-й предварительный раунд Кубка Украины, в котором начнут борьбу 6 команд украинской Премьер-лиги, завершивших прошлый сезон во второй "шестерке". Один коллектив из элиты точно прекратит борьбу - либо "Черноморец", либо "Александрия", которых жребий свел уже сейчас. Привлекает внимание дуэль "Днепра-1" и "Волыни", в чьих планах Премьер-лига, да как можно быстрее.

Самая любопытная команда раунда - ФК "Минай", созданный три года назад, в этом сезоне стартовавший во 2-й лиге и уже захвативший лидерство. После исчезновения ужгородской "Говерлы" теперь "Минай" стал единственным профи-клубом Закарпатья. Футбольный клуб, базирующийся в селе Минай (граничит с Ужгородом), привлек таких известных футболистов, как Игорь Ощипко и Андрей Кополовец (экс-"Карпаты"), Алексей Полянский и Василий Кобин (экс-"Шахтер"), Олег Допилка (экс-"Динамо"). В Кубке закарпатцы прошли уже два раунда, сейчас в соперниках перволиговый "Николаев".

Вторник, 25 сентября

"Сумы" (Сумы) – "Карпаты" (Львов)

Среда, 26 сентября

"Нива" (Винница) – "Горняк" (Кривой Рог)
"Калуш" (Калуш) – "Металлист 1925" (Харьков)
"Днепр-1" (Днепр) – "Волынь" (Луцк)
"Звезда" (Кропивницкий) – "Олимпик" (Донецк)
"Черноморец" (Одесса) – "Александрия" (Александрия)
"Черкасская-Академия" (Белозерье) – "Арсенал-Киев" (Киев)
"Мир" (Горностаевка) – "Ингулец" (Петрово)
"Минай" (Ужгород) – "Николаев" (Николаев)
"Кристалл" (Херсон) – "Десна" (Чернигов)

Что дальше?

31.10.2018

1/8 финала: 10 победителей третьего предварительного этапа; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое. Жеребьевка – 28 сентября.

03.04.2019
1/4 финала. Жеребьевка – 2 ноября.

24.04.2019
1/2 финала

15.05.2019
Финал

По регламенту:

  • Все стадии состоят из одного матча.
  • Перед каждым этапом проводится жеребьевка, по результатам которого определяются пары команд-участниц.
  • Хозяином поля команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.
  • Город, стадион и время проведения финального матча определяет Исполнительный комитет ФФУ до даты проведения третьего предварительного этапа соревнований.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер".
футбол, Кубок Украины

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Автор:

Андрей Лапченко

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