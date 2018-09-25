Кубок Украины: к самой звездной команде Второй лиги присоединятся команды Премьер-лиги

Сегодня матчем "Сумы" - "Карпаты" (18:30) стартует 3-й предварительный раунд Кубка Украины, в котором начнут борьбу 6 команд украинской Премьер-лиги, завершивших прошлый сезон во второй "шестерке". Один коллектив из элиты точно прекратит борьбу - либо "Черноморец", либо "Александрия", которых жребий свел уже сейчас. Привлекает внимание дуэль "Днепра-1" и "Волыни", в чьих планах Премьер-лига, да как можно быстрее.

Самая любопытная команда раунда - ФК "Минай", созданный три года назад, в этом сезоне стартовавший во 2-й лиге и уже захвативший лидерство. После исчезновения ужгородской "Говерлы" теперь "Минай" стал единственным профи-клубом Закарпатья. Футбольный клуб, базирующийся в селе Минай (граничит с Ужгородом), привлек таких известных футболистов, как Игорь Ощипко и Андрей Кополовец (экс-"Карпаты"), Алексей Полянский и Василий Кобин (экс-"Шахтер"), Олег Допилка (экс-"Динамо"). В Кубке закарпатцы прошли уже два раунда, сейчас в соперниках перволиговый "Николаев".

Вторник, 25 сентября

"Сумы" (Сумы) – "Карпаты" (Львов)

Среда, 26 сентября

"Нива" (Винница) – "Горняк" (Кривой Рог)

"Калуш" (Калуш) – "Металлист 1925" (Харьков)

"Днепр-1" (Днепр) – "Волынь" (Луцк)

"Звезда" (Кропивницкий) – "Олимпик" (Донецк)

"Черноморец" (Одесса) – "Александрия" (Александрия)

"Черкасская-Академия" (Белозерье) – "Арсенал-Киев" (Киев)

"Мир" (Горностаевка) – "Ингулец" (Петрово)

"Минай" (Ужгород) – "Николаев" (Николаев)

"Кристалл" (Херсон) – "Десна" (Чернигов)

Что дальше?

31.10.2018

1/8 финала: 10 победителей третьего предварительного этапа; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое. Жеребьевка – 28 сентября.

03.04.2019

1/4 финала. Жеребьевка – 2 ноября.

24.04.2019

1/2 финала

15.05.2019

Финал

По регламенту:

Все стадии состоят из одного матча.

Перед каждым этапом проводится жеребьевка, по результатам которого определяются пары команд-участниц.

Хозяином поля команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Город, стадион и время проведения финального матча определяет Исполнительный комитет ФФУ до даты проведения третьего предварительного этапа соревнований.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер".