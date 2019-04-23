Легенда "Ливерпуля" возглавил клуб в Австралии

"Брисбен Роар" после 26 туров занимает предпоследнее, 9-е, место в турнирной таблице А-лиги

Робби Фаулер. Фото: Twitter

Легендарный футболист "Ливерпуля" Робби Фаулер занял пост главного тренера "Брисбен Роар". Об этом сообщает пресс-служба австралийского клуба в Twitter. С экс-нападающим было заключено соглашение, рассчитанное на два сезона.

"Я с нетерпением жду начала этого приключения. Для меня это вызов, и я полон желания привести клуб к успеху. Мы с семьей уже ранее жили в Квинсленде, так что я очень рад вернуться сюда и стать частью семьи под названием "Брисбен Роар", – заявил Фаулер.

Фаулер является воспитанником "Ливерпуля", в составе которого дебютировал в 1992 году. После девяти лет в стане красных форвард перебрался в "Лидс Юнайтед", откуда спустя год перешел в "Манчестер Сити". В 2006 году Робби вернулся в родной клуб, однако уже в 2007 году ушел в "Кардифф Сити". Поиграв в 2008 году за "Блэкберн", англичанин уехал доигрывать в Австралию, а затем – в Таиланд. С 1996 по 2002 год игрок вызывался в сборную Англии.

"Брисбен Роар" после 26 туров занимает предпоследнее, 9-е, место в турнирной таблице А-лиги.

Ранее мы писали, что вратарь "Ливерпуля" установил необычное достижение в Англии. Бразильский голкипер уступает только знаменитому голландцу из "МЮ".

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