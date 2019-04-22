Впервые за 10 лет: вратарь "Ливерпуля" установил необычное достижение в Англии

Бразильский голкипер уступает только знаменитому голландцу из "МЮ"

Алисон. Фото: AFP

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с "Кардифф Сити" (2:0). Эта игра стала для бразильца уже 19-й сухой в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Алисон стал первым голкипером в Премьер-лиге за последние 10 лет, кому удалось превзойти отметку в 18 матчей без пропущенных голов.

Последним игроком, достигшим этой отметки, был Эдвин ван дер Сар, выступавший за "Манчестер Юнайтед" и отстоявший на ноль в 21 встрече английского первенства в сезоне-2008/09.

Отметим, бразилец имеет возможность побить рекорд голландца, если отыграет все оставшиеся матчи чемпионата "на ноль".

Алисон перешел в "Ливерпуль" летом прошлого года из "Ромы", став самым дорогим вратарем в истории футбола. Сумма трансфера составила 62,5 млн евро. Рекорд бразильца был побит в то же трансферное окно, когда Кепа Аррисабалага перебрался из "Атлетика" в "Челси" за 80 млн евро.

Кстати, ранее мы писали, что "Ливерпуль" три года назад пожалел на вратаря 4 миллиона, а теперь заплатил в 17 раз больше. Английский клуб мог сэкономить круглую сумму, если бы доверился скаутам.

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