Впервые за 10 лет: вратарь "Ливерпуля" установил необычное достижение в Англии
Бразильский голкипер уступает только знаменитому голландцу из "МЮ"
Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с "Кардифф Сити" (2:0). Эта игра стала для бразильца уже 19-й сухой в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Алисон стал первым голкипером в Премьер-лиге за последние 10 лет, кому удалось превзойти отметку в 18 матчей без пропущенных голов.
Последним игроком, достигшим этой отметки, был Эдвин ван дер Сар, выступавший за "Манчестер Юнайтед" и отстоявший на ноль в 21 встрече английского первенства в сезоне-2008/09.
Отметим, бразилец имеет возможность побить рекорд голландца, если отыграет все оставшиеся матчи чемпионата "на ноль".
Алисон перешел в "Ливерпуль" летом прошлого года из "Ромы", став самым дорогим вратарем в истории футбола. Сумма трансфера составила 62,5 млн евро. Рекорд бразильца был побит в то же трансферное окно, когда Кепа Аррисабалага перебрался из "Атлетика" в "Челси" за 80 млн евро.
Кстати, ранее мы писали, что "Ливерпуль" три года назад пожалел на вратаря 4 миллиона, а теперь заплатил в 17 раз больше. Английский клуб мог сэкономить круглую сумму, если бы доверился скаутам.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Впервые за 10 лет: вратарь "Ливерпуля" установил необычное достижение в Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скандал в АПЛ: Мохамеда Салаха сравнили с прыгуном-геем
В английской Премьер-лиге вспыхнули страсти вокруг артистизма звездного футболиста "Ливерпуля"
"МанСити" и в Премьер-лиге обыграл "Тоттенхэм" и другие матчи 35-го тура чемпионата Англии
Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги
Крутое пике: "МЮ" пропустил четыре гола от "Эвертона"
Манкунианцы проиграли шесть из восьми последних матчей
Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате
После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии