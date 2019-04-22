Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Впервые за 10 лет: вратарь "Ливерпуля" установил необычное достижение в Англии

Сегодня, 17:23

Бразильский голкипер уступает только знаменитому голландцу из "МЮ"

Алисон
Алисон. Фото: AFP

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с "Кардифф Сити" (2:0). Эта игра стала для бразильца уже 19-й сухой в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Алисон стал первым голкипером в Премьер-лиге за последние 10 лет, кому удалось превзойти отметку в 18 матчей без пропущенных голов.

Последним игроком, достигшим этой отметки, был Эдвин ван дер Сар, выступавший за "Манчестер Юнайтед" и отстоявший на ноль в 21 встрече английского первенства в сезоне-2008/09.

Отметим, бразилец имеет возможность побить рекорд голландца, если отыграет все оставшиеся матчи чемпионата "на ноль".

Алисон перешел в "Ливерпуль" летом прошлого года из "Ромы", став самым дорогим вратарем в истории футбола. Сумма трансфера составила 62,5 млн евро. Рекорд бразильца был побит в то же трансферное окно, когда Кепа Аррисабалага перебрался из "Атлетика" в "Челси" за 80 млн евро.

Кстати, ранее мы писали, что "Ливерпуль" три года назад пожалел на вратаря 4 миллиона, а теперь заплатил в 17 раз больше. Английский клуб мог сэкономить круглую сумму, если бы доверился скаутам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Алисон Бекер

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые за 10 лет: вратарь "Ливерпуля" установил необычное достижение в Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в АПЛ: Мохамеда Салаха сравнили с прыгуном-геем

Сегодня, 14:11

В английской Премьер-лиге вспыхнули страсти вокруг артистизма звездного футболиста "Ливерпуля"

Рекорд Роналду и возвращение Зинченко: обзор футбольных чемпионатов "Большой пятерки"

Сегодня, 10:00

Как прошли выходные в ведущих европейских футбольных чемпионатах

"МанСити" и в Премьер-лиге обыграл "Тоттенхэм" и другие матчи 35-го тура чемпионата Англии

Вчера, 20:08

Расписание, результаты и трансляции поединков английской Премьер-лиги

Крутое пике: "МЮ" пропустил четыре гола от "Эвертона"

Вчера, 18:15

Манкунианцы проиграли шесть из восьми последних матчей

Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате

20 апреля, 16:45

После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии

В Англии пожертвовали календарем Премьер-лиги ради участников еврокубков

20 апреля, 15:55

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" борются за победу в Лиге чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" – в Лиге Европы

Что говорили Порошенко и Зеленский после объявления экзитполов

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»

Украина заберет у России Кавказ и Кубань силой?

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

Вчера, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате

20 апреля, 16:45

После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии

Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

20 апреля, 14:29

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

20 апреля, 14:23

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

Порошенко высказался о Луценко, Гройсмане и Парубие

Порошенко остался один — все уже разбежались

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей