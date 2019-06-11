Легендарная рокировка: Буффон может заменить Касильяса в "Порту"

Итальянский голкипер покинул "ПСЖ" по окончании сезона

Джанлуиджи Буффон. Фото: AFP

Бывший вратарь "Ювентуса" и "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может перейти в "Порту". Сообщается, что 41-летний футболист сделал выбор в пользу чемпиона Португалии и готов заменить испанского голкипера команды Икера Касильяса. Последний может завершить карьеру после перенесенного в прошлом месяце сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Накануне, 6 июня, Буффон объявил об уходе из "ПСЖ". Он отказался продлевать контракт с клубом. В минувшем сезоне итальянец отыграл в составе французской команды 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота "сухими".

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

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