Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Легендарная рокировка: Буффон может заменить Касильяса в "Порту"

11 июня, 14:55

Итальянский голкипер покинул "ПСЖ" по окончании сезона

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон. Фото: AFP

Бывший вратарь "Ювентуса" и "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может перейти в "Порту". Сообщается, что 41-летний футболист сделал выбор в пользу чемпиона Португалии и готов заменить испанского голкипера команды Икера Касильяса. Последний может завершить карьеру после перенесенного в прошлом месяце сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Накануне, 6 июня, Буффон объявил об уходе из "ПСЖ". Он отказался продлевать контракт с клубом. В минувшем сезоне итальянец отыграл в составе французской команды 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота "сухими".

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порту , чемпионат Португалии, Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон

Вы сейчас просматриваете новость " Легендарная рокировка: Буффон может заменить Касильяса в "Порту"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020

7 июня, 17:10

Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио

"Барселона" хочет пригласить 40-летнего Буффона

7 июня, 12:25

Итальянский голкипер накануне покинул "ПСЖ"

Официально: Буффон покидает "Пари Сен-Жермен"

5 июня, 19:16

40-летний голкипер не стал продлевать контракт с французском клубом

Жена футболиста Икера Касильяса перенесла операцию

30 мая, 15:46

Недавно у журналистки Сары Карбонеро обнаружили рак яичников, а ее муж Икер Касильяс несколько недель назад перенес инфаркт

Рак после инфаркта: у жены Касильяса обнаружили страшную болезнь

21 мая, 23:23

Не прошло и месяца после сердечного приступа вратаря, как стало известно о еще одной жуткой новости

Сердце подвело: Икер Касильяс в конце сезона завершит карьеру, "Порту" предлагает ему работу в клубе

17 мая, 13:07

Испанский голкипер перенес инфаркт и вынужден повесить перчатки на гвоздь

У Зеленского признались, отменят ли субсидии

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Врачи назвали 12 признаков больных почек

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Какие изменения грядут в трудовом законодательстве Украины

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Водительские права больше не будут удостоверять личность

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Сегодня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

Вчера, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

Вчера, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

9 июня, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

9 июня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Российского комика сочли опасным для человечества

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь