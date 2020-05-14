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Легендарного форварда сборной Англии угрожают заразить коронавирусом

14 мая, 13:07

Андрей Фоменко

Иан Райт пожаловался в соцсетях на юного фаната-грубияна

Знаменитый в конце ХХ века английский нападающий Иан Райт посетовал на неприятные высказывания в его адрес юного фаната. Бывший футболист сборной Англии и звезда лондонского "Арсенала" сообщил в соцсетях, что парень пишет в его адрес грубые и обидные слова. Ранее он попадал в неприятную ситуацию: Иан Райт покинул ЧМ-2014 из-за нападения на его семью.

Теперь же Райт в своем Twitter-аккаунте рассказал, что некий Патрик О’Брайен отправляет ему письма с угрозами и всячески оскорбляет бывшего футболиста:

"Я знаю, что не должен обращать на это внимание, но эти сообщения все равно сильно задевают меня. Это же ребенок! "Ты чертова обезьяна, ниггер. Ты выглядишь будто тебе 65 лет. Если у меня обнаружат коронавирус, я покашляю тебе в лицо. Я буду твоим смертным приговором". Это личные сообщения, которые Патрик О’Брайен прислал мне в Instagram. Этот парень может писать и ни о чем не беспокоиться".

В составе "Арсенала" нападающий выигрывал чемпионат Англии в 1998 году, брал Кубок УЕФА в 1994-м и играл в финале Кубка кубков в 1995-м.

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Читайте о том, что футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок.

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футбол Арсенал Лондон нападающий коронавирус

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