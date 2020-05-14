Футбольные клуб Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хоть один игрок

В случае заражения футболиста в УПЛ, на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал важное заявление относительно доигровки чемпионата страны по футболу в условиях пандемии. По его словам, если хотя бы у одного игрока будет обнаружен коронавирус, на самоизоляцию должна отправится вся его команда. Болельщики уже высказывают опасения, что при таких жестких требованиях доиграть Премьер-лигу вряд ли удастся. Ранее в Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине.

Максим Степанов. Фото: REUTERS/AP

"Необходимо обеспечить ПЦР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования, – заявил Максим Степанов. – Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус? Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника"

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Ранее сообщалось, что первый футболист в Украине заразился коронавирусом. COVID-19 – у игрока команды Первой лиги и полуфиналиста Кубка страны ФК "Минай". В 1/2 Кубка Украины "Минаю" предстоит играть с "Динамо".

Напомним, матчи Премьер-лиги планируют возобновить 30 мая. Но, не исключено, доигровку чемпионата Украины начнут 6 июня.

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