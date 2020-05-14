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Футбольные клуб Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хоть один игрок

14 мая, 11:16

Олег Люлька

В случае заражения футболиста в УПЛ, на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал важное заявление относительно доигровки чемпионата страны по футболу в условиях пандемии. По его словам, если хотя бы у одного игрока будет обнаружен коронавирус, на самоизоляцию должна отправится вся его команда. Болельщики уже высказывают опасения, что при таких жестких требованиях доиграть Премьер-лигу вряд ли удастся. Ранее в Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине.

Максим Степанов. Фото: REUTERS/AP

Максим Степанов. Фото: REUTERS/AP

"Необходимо обеспечить ПЦР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе. Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования, – заявил Максим Степанов. – Если у одного из футболистов обнаружат коронавирус? Вся команда должна пойти на самоизоляцию на 14 дней. Если накануне они играли официальный матч, то необходимо изолировать команду-соперника"

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Ранее сообщалось, что первый футболист в Украине заразился коронавирусом. COVID-19 – у игрока команды Первой лиги и полуфиналиста Кубка страны ФК "Минай". В 1/2 Кубка Украины "Минаю" предстоит играть с "Динамо".

Напомним, матчи Премьер-лиги планируют возобновить 30 мая. Но, не исключено, доигровку чемпионата Украины начнут 6 июня.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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футбол Минздрав футболисты чемпионат Украины коронавирус Максим Степанов

Источник: Канал Футбол

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