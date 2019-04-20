Легендарный стадион "Милана" и "Интера" может обрушиться

Эксперты зафиксировали аномальные колебания конструкций третьего яруса

Фото: Wikipedia

В Италии заговорили об угрозе обрушения знаменитого стадиона "Джезеппе Меацца" ("Сан-Сиро") в Милане, являющимся домашней ареной "Интера" и "Милана". Во время матча 31-го тура Серии А между "Интером" и "Аталантой" были зафиксированы колебания конструкций третьего яруса трибун стадиона. Датчики зафиксировали отклонения до 5,2 сантиметров.

Тщательная проверка показала, что в данный момент опасности обрушения нет, но в ближайшее время ситуация может измениться, сообщает Sport Mediaset.

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Впервые датчики, сигнализирующие об аномальных колебаниях стадиона, сработали в 2003 году во время концерта Vasco. Ситуация повторилась спустя год на концерте U2, после чего планировалось ограничить доступ на некоторые трибуны верхнего яруса.

В ближайшее время клубы планируют начать возведение нового совместного стадиона, но для этого нужно будет снести "Сан-Сиро". Арена будет вмещать 60 тысяч вместо нынешних 80-ти, а ее строительство обойдется в 600 миллионов евро.

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