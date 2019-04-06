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Не хочет быть "козлом отпущения": Гаттузо покинет "Милан" при любом результате на финише сезона

Сегодня, 14:59

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение уйти из клуба из-за конфликта с руководством

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо. Фото: AFP
Не хочет быть "козлом отпущения": Гаттузо покинет "Милан" при любом результате на финише сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/894/a60/5ca894a6092a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/894/a60/5ca894a6092a9.jpg Футбол Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение уйти из клуба из-за конфликта с руководством

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо покинет команду в конце нынешнего сезона, сообщают итальянские СМИ. По информации La Gazzetta dello Sport, специалист сам собирается уйти при любом результате в оставшихся матчах сезона. У него есть конфликт с директором клуба Леонардо. Кроме того, он не хочет быть "козлом отпущения" за результаты команды, считая, что виноват в неудачах не только он, но и руководство клуба

"Милан" занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея 52 очка в 30 матчах. Сегодня команде предстоит выездной матч с "Ювентусом" (начало в 19:00, ТВ – канал "Футбол 1"). Поединок "Ювентус" – "Милан" станет центральным в 31 туре итальянской Серии А. Команда Дженнаро Гаттузо ведет отчаянную борьбу за сохранение места в ТОП-4, дающем право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, что недавно футболисты "Милана" устроили стычку на скамейке запасных во время дерби с "Интером". Тогда Франк Кесси и Лукас Билья повздорили по ходу поединка чемпионата Италии.

А на днях вратарь "Милана" шокировал своей ошибкой на первой минуте матча. Джанлуиджи Доннарумма пытался отдать пас своему партнеру, но сделал голевую передачу на соперника.

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Тег тренер, Милан Италия, чемпионат Италии, Дженнаро Гаттузо

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Источники:

La Gazzetta dello Sport , Сегодня|Спорт

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