Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон провел 300-й сухой матч за "Ювентус"

Сегодня, 11:21

Голкипер не пропускает почти в половине всех матчей за туринский клуб

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Голкипер и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон достиг отметки в 300 сухих матчей за "Старую Сеньору" после победы над "Миланом" (4:0) в Кубке Италии, сообщает Football Italia.

Для 40-летнего вратаря игра с "россонери" стала 655 в футболке "Ювентуса", в 300 из них Буффону удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, итальянец сыграл на ноль 46 процентов своих матчей.

Буффону уже принадлежат несколько значимых рекордов чемпионата Италии: самая длинная сухая серия (974 минуты), наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (10) и наибольшее количество сухих матчей в сезоне (21 – сезоны 2011-2012 и 2014-2015).

Ранее мы писали, что "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом из луганской "Зари". Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба.

Отметим, что по завершении текущего сезона Джанлуиджи Буффон может покинуть "Ювентус", и Щенсный станет первым вратарем команды.

В составе "Ювентуса" Буффон является 10-кратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Кубка страны. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2012.
футбол, Ювентус Турин, кубок Италии, Джанлуиджи Буффон

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Источник:

Livesport.ru

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