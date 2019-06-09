Легенды Хорватии и "Баварии" проведут матч на арене амфитеатра

В поединке примут участие хорватские игроки, выигравшие "бронзу" ЧМ-1998

Амфитеатр в Пуле.

Товарищеский матч между легендами мюнхенской "Баварии" и футболистами сборной Хорватии образца 1998 года, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира, состоится 8 июля на территории древнеримского амфитеатра в хорватском городе Пула.

Амфитеатр Пулы – единственная из сохранившихся арен, которая имеет четыре башни и все три римских архитектурных ордера. При этом по своим размерам амфитеатр занимает 6-е место в мире среди подобных сооружений.

Это будет первый футбольный матч, проведенный на территории амфитеатра за всю его двухтысячелетнюю историю, хотя в 2012 году арена принимала хоккейную игру.

Для проведения матча на арене амфитеатра установят футзальное поле размером 40 на 20 метров. Организаторы матча уже знают, кто из игроков "Баварии" примет участие в матче, однако пока не раскрывают имен.

Стоит отметить, что "Баварию" в настоящее время тренирует хорватский специалист Нико Ковач, который, будучи футболистом, не поехал на знаковый для хорватов ЧМ-1998, пропустив турнир из-за травмы.

Напомним, сегодня определится победитель Лиги наций: онлайн матча Португалия – Голландия.

Кстати, в своем последнем отборочном поединке Евро-2020 сборная Хорватии обыграла Уэльс – 2:1:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Легенды Хорватии и "Баварии" проведут матч на арене амфитеатра". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"