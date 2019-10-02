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Легионер "Динамо" восхищается украинцами :"Вы боретесь за свои права, за лучшую жизнь"

2 октября, 19:39

Уругвайский футболист поделился впечатлениями от жизни в Украине

Новичок киевлян де Пена

Новичок киевлян де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос де Пена признался, что восхищается украинцами. Карлос рассказал, что еще до переезда в Украину он смотрел документальный фильм о событиях зимы 2014 года и он произвел на него сильное впечатление. Также уругвайский футболист признался, что учит украинский язык.

"Еще до приезда в Украину я смотрел документальный фильм о событиях на Майдане, которые произошли в 2013 году. Я искренне восхищаюсь украинцами — как вы боретесь за свои права, за лучшую жизнь. Мне импонирует ваша открытость, порядочность и доброта.

Я считаю, человек, приезжая в чужую страну, должен уважать обычаи и традиции этой страны. Без знания языка это невозможно. Я трижды в неделю занимаюсь с репетитором, учу язык. Супруга так и вовсе учит язык чуть ли не каждый день", – цитирует де Пену журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в сети Facebook.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt.com оценивает де Пену в 1,5 млн евро.

Добавим, что "Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию. Тренер киевлян Михайличенко на игру с "Лугано" взял 21 футболиста, включая Попова и Цитаишвили.

Смотрите, как де Пена забивает в текущем сезоне:

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чемпионат Украины Динамо Киев Карлос де Пена

Источник: Dynamo.kiev.ua

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