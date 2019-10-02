Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

"Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию

2 октября, 12:00

Тренер киевлян Михайличенко на игру с "Лугано" взял 21 футболиста, включая Попова и Цитаишвили

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Киевское "Динамо" отправилось на игру второго тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял 21 футболиста на матч, который начнется в четверг в 22:00. Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".

Реклама

В тренде
Шевченко согласился возглавить "Милан" на особых условиях – СМИ
Андрей Шевченко
  • Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.
  • Защитники: Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов.
  • Полузащитники: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский.
  • Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес

Читайте также: "Хацкевич, Рамадан и 35": футболист, играющий в линзах, рассказал, как у него сорвался контракт с "Динамо"

После приземления в аэропорту немецкого города Фридрисхафен динамовцев ждет переезд автобусом в швейцарский Санкт-Галлен, где и пройдет игра Лиги Европы. Дело в том, что стадион "Лугано" вмещает слишком мало зрителей по стандартам УЕФА, поэтому для проведения поединка определили арену на севере Швейцарии. Кстати, "Динамо" поселится в пятизвездочном отеле Oberwaid, а вечером в среду проведет тренировку на местном стадионе Kiburn Park.

Смотрите, как в Лиге Европы "Динамо" обыгрывало "Мальме"

Напомним, что серия сухих побед "Динамо" при Михайличенко составляет уже четыре поединка. Правда, последняя игра ознаменовалась скандалом. Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в матче с "Днепром-1",заявив: "Это цирк!"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Лугано

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...