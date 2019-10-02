"Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию

Тренер киевлян Михайличенко на игру с "Лугано" взял 21 футболиста, включая Попова и Цитаишвили

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Киевское "Динамо" отправилось на игру второго тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял 21 футболиста на матч, который начнется в четверг в 22:00. Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".

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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук. Защитники: Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов.

Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов. Полузащитники: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский.

Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский. Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес

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После приземления в аэропорту немецкого города Фридрисхафен динамовцев ждет переезд автобусом в швейцарский Санкт-Галлен, где и пройдет игра Лиги Европы. Дело в том, что стадион "Лугано" вмещает слишком мало зрителей по стандартам УЕФА, поэтому для проведения поединка определили арену на севере Швейцарии. Кстати, "Динамо" поселится в пятизвездочном отеле Oberwaid, а вечером в среду проведет тренировку на местном стадионе Kiburn Park.

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Напомним, что серия сухих побед "Динамо" при Михайличенко составляет уже четыре поединка. Правда, последняя игра ознаменовалась скандалом. Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в матче с "Днепром-1",заявив: "Это цирк!"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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