"Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию

Киевское "Динамо" отправилось на игру второго тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял 21 футболиста на матч, который начнется в четверг в 22:00. Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".
- Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.
- Защитники: Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов.
- Полузащитники: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Денис Гармаш, Георгий Цитаишвили, Александр Андриевский.
- Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес
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После приземления в аэропорту немецкого города Фридрисхафен динамовцев ждет переезд автобусом в швейцарский Санкт-Галлен, где и пройдет игра Лиги Европы. Дело в том, что стадион "Лугано" вмещает слишком мало зрителей по стандартам УЕФА, поэтому для проведения поединка определили арену на севере Швейцарии. Кстати, "Динамо" поселится в пятизвездочном отеле Oberwaid, а вечером в среду проведет тренировку на местном стадионе Kiburn Park.
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Напомним, что серия сухих побед "Динамо" при Михайличенко составляет уже четыре поединка. Правда, последняя игра ознаменовалась скандалом. Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в матче с "Днепром-1",заявив: "Это цирк!"
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