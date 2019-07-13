Лэмпард одержал первую разгромную победу в качестве тренера "Челси"

Английские гранды "Челси" и "Манчестер Юнайтед" одержали победы в товарищеских матчах на сборах

Фрэнк Лэмпард. Новый тренер "Челси" одержал первую победу. Фото: AFP

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера лондонского клуба. В субботу "Челси" в товарищеском матче одержал разгромную победу над ирландской командой "Сент-Патрикс Атлетик". Встреча в Дублине завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонской команды, проводившей второй матч под руководством Фрэнка Лэмпарда. Для него эта победа стала первой в качестве главного тренера "Челси". 10 июля "синие" сыграли вничью 1:1 с ирландским "Богемианом".

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

На 14-й минуте Мейсон Маунт счет открыл, на 31-й отличился Эмерсон, а во втором тайме дубль оформил Оливье Жиру, забивавший на 67-й и 88-й минутах.

Смотрите, как "Челси" громил "Арсенал" в конце прошлого сезона:

В другом спарринге дня "Манчестер Юнайтед" обыграл "Перт Глори" в контрольном матче в Австралии. "МЮ" провел свой первый матч в рамках предсезонного тура. В контрольном поединке, состоявшемся в Перте, "красные дьяволы" обыграли местный "Перт Глори" со счетом 2:0.Оба гола были забиты во втором тайме. На 60-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд вывел "МЮ" вперед, а на 85-й минуте полузащитник Джеймс Гарнер закрепил преимущество манкунианцев в счете. Новички "МЮ" Дэниел Джеймс и Аарон Ван-Биссака отыграли по тайму, дебютировав за манкунианцев.

Смтрите видео, как "МЮ" играл с "Челси" в конце прошлого сезона:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лэмпард одержал первую разгромную победу в качестве тренера "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"