Лео Месси забил сотый гол в Лиге чемпионов

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси забил свой сотый гол в матчах Лиги чемпионов.

Месси оформил дубль в ответной встрече 1/8 финала турнира с лондонским "Челси", который проходит в Барселоне в среду. 30-летний аргентинский форвард отличился на 3-й и 63-й минутах.

На третьей минуте Лео Месси с острого угла отправил мяч между ног голкипера "Челси" Тибо Куртуа. Кажется, другого способа забить в этой ситуации просто не было. На 63-й минуте Месси также пробил точно между ног вратаря английского клуб. Кроме того, пятикратный обладатель "Золотого мяча" поучаствовал в еще одном мяче. На 20-й минуте Месси отобрал "снаряд" в центре поля, обыграл нескольких защитников и отдал зрячую передачу на набегавшего Усмана Дембеле, который обработал мяч и пробил в дальний угол ворот "Челси" – 2:0.

Месси, который дебютировал за каталонцев в официальном матче в 2004 году, в ноябре продлил контракт с "Барселоной" до конца сезона-2020/21. В составе "сине-гранатовых" аргентинец выиграл восемь титулов чемпиона Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, пять раз – в Кубке Испании, трижды – на клубном чемпионате мира.