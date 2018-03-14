В среду в Лиге чемпионов пройдет ответный матч 1/8 финала между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Три недели назад в Лондоне команды сыграли вничью (1:1), так что ответный поединок обещает быть интригующим.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Барселоны" составляет 1.50, тогда как на победу "Челси" 7.20, а на ничью – 4.40. Переведя эти котировки в вероятность, получим шансы на победу "Барсы" равными 66 процентам, на ничью 22%, на победу английского клуба – 13%.

Котировки на выход в четвертьфинал: 1.27 – 3.80 в пользу "Барселоны", или 75% на 25%.

В последних пяти играх "Барселона" одержала три победы и дважды сыграла вничью, причем в четырех последних матчах команда забила всего четыре гола. В свою очередь, "Челси" одержал две победы, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

Матч "Барселона" – "Челси" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Барселона" – "Челси":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

канал "Футбол 1" в 01:10, повтор

канал "Футбол 2" 15 марта в 10:25, повтор

канал "Футбол 1" 15 марта в 16:40, повтор

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Напомним, что во вторник в Лиге чемпионов состоялись два поединка 1/8 финала: