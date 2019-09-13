"Летучие мыши" с новым тренером едут в Барселону: все о матчах 4-го тура чемпионата Испании

После паузы, связанной с отбором на Евро-2020, возобновились национальные чемпионаты. На этих выходных играет Испания четвертый тур.
Матч с повышенным вниманием пройдет в столице Каталонии – "Барселона" принимает "Валенсию". Каталонцы начали чемпионат страны без Лионеля Месси. Звездный аргентинец залечивает травму, полученную еще в августе. А вот "Валенсия" на днях сменила тренера. "Летучие мыши" попрощались с Марселино Торалем, которого заменил Альберт Селадес. Ранее Селадес работал в молодежной и юношеской сборной Испании, а также помогал Хулену Лопетеги в "Реале".
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Расписание 4 тура
Пятница, 13 сентября
13:00 "Мальорка" – "Атлетик"
Суббота, 14 сентября
14:00 "Реал" – "Леванте" – "Футбол 1"
17:00 "Леганес" – "Вильярреал"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетико" – "Футбол 1"
22:00 "Барселона" – "Валенсия" – "Футбол 2"
Воскресенье, 15 сентября
13:00 "Эйбар" – "Эспаньол"
15:00 "Алавес" – "Севилья"
17:00 "Сельта" – "Гранада"
19:30 "Вальядолид" – "Осасуна"
22:00 "Бетис" – "Хетафе"
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Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АТЛЕТИКО
|3
|3
|0
|0
|5-2
|9
|2
|СЕВИЛЬЯ
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|3
|АТЛЕТИК
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|4
|ЛЕВАНТЕ
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|5
|РЕАЛ МАДРИД
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|6
|ОСАСУНА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|7
|АЛАВЕС
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|8
|ГРАНАДА
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|9
|БАРСЕЛОНА
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|10
|ВАЛЕНСИЯ
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|11
|ВАЛЬЯДОЛИД
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|12
|СЕЛЬТА
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|13
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|14
|МАЛЬОРКА
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|15
|БЕТИС
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|16
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|3
|0
|2
|1
|7-8
|2
|17
|ХЕТАФЕ
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|18
|ЭЙБАР
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|20
|ЛЕГАНЕС
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
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