"Летучие мыши" с новым тренером едут в Барселону: все о матчах 4-го тура чемпионата Испании

Тренировка перед "Валенсией" / Фото: Twitter

После паузы, связанной с отбором на Евро-2020, возобновились национальные чемпионаты. На этих выходных играет Испания четвертый тур.

Матч с повышенным вниманием пройдет в столице Каталонии – "Барселона" принимает "Валенсию". Каталонцы начали чемпионат страны без Лионеля Месси. Звездный аргентинец залечивает травму, полученную еще в августе. А вот "Валенсия" на днях сменила тренера. "Летучие мыши" попрощались с Марселино Торалем, которого заменил Альберт Селадес. Ранее Селадес работал в молодежной и юношеской сборной Испании, а также помогал Хулену Лопетеги в "Реале".

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Расписание 4 тура

Пятница, 13 сентября

13:00 "Мальорка" – "Атлетик"

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Суббота, 14 сентября

14:00 "Реал" – "Леванте" – "Футбол 1"

17:00 "Леганес" – "Вильярреал"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетико" – "Футбол 1"

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22:00 "Барселона" – "Валенсия" – "Футбол 2"

Воскресенье, 15 сентября

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13:00 "Эйбар" – "Эспаньол"

15:00 "Алавес" – "Севилья"

17:00 "Сельта" – "Гранада"

19:30 "Вальядолид" – "Осасуна"

22:00 "Бетис" – "Хетафе"

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Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АТЛЕТИКО 3 3 0 0 5-2 9 2 СЕВИЛЬЯ 3 2 1 0 4-1 7 3 АТЛЕТИК 3 2 1 0 4-1 7 4 ЛЕВАНТЕ 3 2 0 1 4-2 6 5 РЕАЛ МАДРИД 3 1 2 0 6-4 5 6 ОСАСУНА 3 1 2 0 3-2 5 7 АЛАВЕС 3 1 2 0 2-1 5 8 ГРАНАДА 3 1 1 1 7-5 4 9 БАРСЕЛОНА 3 1 1 1 7-5 4 10 ВАЛЕНСИЯ 3 1 1 1 3-2 4 11 ВАЛЬЯДОЛИД 3 1 1 1 3-4 4 12 СЕЛЬТА 3 1 1 1 3-4 4 13 РЕАЛ СОСЬЕДАД 3 1 1 1 2-3 4 14 МАЛЬОРКА 3 1 0 2 2-4 3 15 БЕТИС 3 1 0 2 5-8 3 16 ВИЛЬЯРРЕАЛ 3 0 2 1 7-8 2 17 ХЕТАФЕ 3 0 2 1 2-3 2 18 ЭЙБАР 3 0 1 2 3-5 1 19 ЭСПАНЬОЛ 3 0 1 2 0-5 1 20 ЛЕГАНЕС 3 0 0 3 1-4 0

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