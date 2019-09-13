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"Летучие мыши" с новым тренером едут в Барселону: все о матчах 4-го тура чемпионата Испании

13 сентября, 20:59

Марселино Тораля в "Валенсии" заменил Альберт Селадес

Тренировка перед "Валенсией"

Тренировка перед "Валенсией" / Фото: Twitter

После паузы, связанной с отбором на Евро-2020, возобновились национальные чемпионаты. На этих выходных играет Испания четвертый тур.

Матч с повышенным вниманием пройдет в столице Каталонии – "Барселона" принимает "Валенсию". Каталонцы начали чемпионат страны без Лионеля Месси. Звездный аргентинец залечивает травму, полученную еще в августе. А вот "Валенсия" на днях сменила тренера. "Летучие мыши" попрощались с Марселино Торалем, которого заменил Альберт Селадес. Ранее Селадес работал в молодежной и юношеской сборной Испании, а также помогал Хулену Лопетеги в "Реале".

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Расписание 4 тура

Пятница, 13 сентября

13:00 "Мальорка" – "Атлетик"

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Суббота, 14 сентября

14:00 "Реал" – "Леванте" – "Футбол 1"

17:00 "Леганес" – "Вильярреал"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетико" – "Футбол 1"

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22:00 "Барселона" – "Валенсия" – "Футбол 2"

Воскресенье, 15 сентября

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13:00 "Эйбар" – "Эспаньол"

15:00 "Алавес" – "Севилья"

17:00 "Сельта" – "Гранада"

19:30 "Вальядолид" – "Осасуна"

22:00 "Бетис" – "Хетафе"

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Турнирная таблица

М КлубИВНПМячиОчки
1 АТЛЕТИКО33005-29
2 СЕВИЛЬЯ32104-17
3 АТЛЕТИК32104-17
4 ЛЕВАНТЕ32014-26
5 РЕАЛ МАДРИД31206-45
6 ОСАСУНА31203-25
7 АЛАВЕС31202-15
8 ГРАНАДА31117-54
9 БАРСЕЛОНА31117-54
10 ВАЛЕНСИЯ31113-24
11 ВАЛЬЯДОЛИД31113-44
12 СЕЛЬТА31113-44
13 РЕАЛ СОСЬЕДАД31112-34
14 МАЛЬОРКА31022-43
15 БЕТИС31025-83
16 ВИЛЬЯРРЕАЛ30217-82
17 ХЕТАФЕ30212-32
18 ЭЙБАР30123-51
19 ЭСПАНЬОЛ30120-51
20 ЛЕГАНЕС30031-40

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футбол чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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