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"Благодаря мне, Месси научился бить штрафные": Марадона "скромно" поделился опытом наставничества

9 сентября, 18:40

Диего рассказал, как учил Лео Месси в Аргентине

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Instagram

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, как он помог улучшить исполнение штрафных ударов нападающему Лионелю Месси. Сейчас же чемпион мира по футболу 1986 года нашел работу на родине, и будет управлять "гимназией".

"Я тренировал лучшего игрока, Месси, и никто не убедит меня в обратном. Он может пройти пятерых игроков, это феноменально. Но у Лео была проблем со штрафными ударами. После тренировки мы оставались и отрабатывали этот момент", – отметил Марадона.

"Я не учил его исполнению штрафных, он только спросил у меня совета. Я сказал, что нужно бить в центр мяча. На что Месси ответил, что при таком ударе у него мяч летит в сторону. Я ему просто сказал, что у него все получится. Теперь он просто не промахивается", – рассказал Диего.

Напомним, что ранее Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. "Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается. 

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Лионель Месси сборная Аргентины Диего Марадона

Источник: Goal.com

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