Левандовски вписал свое имя в историю чемпионата Германии: обзор матча "Бавария" – "Боруссия"
Польский форвард еще до конца текущего сезона может выйти на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги в истории
Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (5:0) и вписал свое имя в историю Бундеслиги. Дело в том, что первый мяч поляка во встрече стал для него 200-м в чемпионате.
Для этого ему понадобилось всего 284 встречи. Быстрее него 200 голов в чемпионате Германии забивал только легендарный Герд Мюллер. К слову, экс-форвард "Баварии" является единоличным лидером в гонке бомбардиров Бундеслиги за всю историю – на счету Мюллера 365 мячей.
Левандовски в этом рейтинге располагается на пятом месте, но от первой тройки его отделяет всего 19 точных ударов.
- 365 - Герд Мюллер ("Бавария", 1964-1979)
- 268 - Клаус Фишер ("Мюнхен 1860", "Шальке", "Кельн", "Бохум", 1968-1988)
- 220 - Юпп Хайнкес ("Ганновер", "Боруссия" М, 1965-1978)
- 213 - Манфред Бургсмюллер ("Рот-Вайсс" (Оберхаузен), "Юрдинген", "Боруссия" Д, "Вердер", 1969—1990)
- 201 - Роберт Левандовский ("Боруссия" Д, "Бавария", 2010-н.в)
После этой встречи "Бавария", набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, "Боруссия" Д (63) занимает второе место.
Напомним, что ранее в матче за Суперкубок Германии впервые в истории оформлен хет-трик. Роберт Левандовски вошел в историю, забив три мяча в ворота "Айнтрахта".
Интересно, что ранее Роберт Левандовский попал в символическую сборную худших игроков чемпионата мира 2018 года. Напомним, Польша неожиданно для всех заняла последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом.
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