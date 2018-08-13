В матче за Суперкубок Германии впервые в истории оформлен хет-трик

Роберт Левандовски вошел в историю, забив три мяча в ворота "Айнтрахта"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал автором первого в истории Суперкубка Германии хет-трика. Мюнхенцы с крупным счетом обыграли "Айнтрахт" (5:0), а польский нападающий трижды отличился в этой встрече, еще по голу на счету у Кингсли Комана и Тиагу Алькантары.

Левандовски стал стал первым игроком, сумевшим сделать хет-трик в данном турнире. Суперкубок Германии официально проводится с 1987 года. "Бавария" стала семикратным обладателем данного трофея.

Интересно, что ранее Роберт Левандовский попал в символическую сборную худших игроков чемпионата мира 2018 года. Компанию ему составили Давид Де Хеа (Испания), Игорь Смольников (Россия), Серхио Рамос (Испания), Джером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина) и Тимо Вернер (Германия).

Напомним, что накануне старта ЧМ-2018 мы показали фотографии жены Роберта Лавандовски. Анна Левандовска – профессиональная спортсменка. На ее счету золотая и бронзовая командные медали чемпионата мира по карате.