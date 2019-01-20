Лидер чемпионата Украины "Шахтер" прибыл на сборы в Турцию без новичка Соломона
"Горняки" прилетели в Анталью, а затем переехали в Белек. Паулу Фонсека взял на сборы 27 футболистов
В воскресенье в 13:00 по киевскому времени делегация "Шахтера" прибыла в Анталью, а затем переехала в Белек и разместилась в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort. Дорога заняла чуть более трех часов. Турция встретила "Шахтер" дождливой погодой и температурой воздуха 12 градусов.
Ближайшую неделю "горняки" под руководством главного тренера Паулу Фонсеки будут готовиться в таком составе:
- вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;
- защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Исмаили;
- полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Тайсон;
- нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.
Новичок "Шахтера" Манор Соломон присоединится к команде после первых сборов.
Ровно год назад "оранжево-черные" останавливались в этом же отеле, так что организация программы пребывания и тренировочного процесса будет привычной для игроков и персонала украинского клуба. По приезде в отель делегация "Шахтера" разместилась в номерах. После обеда и короткого отдыха у "горняков" запланирована вечерняя сессия.
Напомним, что "Динамо" свой сбор проводит в Испании. В субботу киевляне в первом спарринге обыграли немецкий "Бохум" со счетоим 3:0. В середине первого тайма счет открыл Виктор Цыганков, а во втором дублем отметился Назарий Русин.
Вы сейчас просматриваете новость " Лидер чемпионата Украины "Шахтер" прибыл на сборы в Турцию без новичка Соломона". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вспоминая каникулы: рейтинг отпускных фотографий представителей "Шахтера" и "Динамо"
Клубы украинской Премьер-лиги вернулись к работе: впереди сборы, позади - теплые воспоминания