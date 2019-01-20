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Лидер чемпионата Украины "Шахтер" прибыл на сборы в Турцию без новичка Соломона

Сегодня, 15:58

"Горняки" прилетели в Анталью, а затем переехали в Белек. Паулу Фонсека взял на сборы 27 футболистов

Делегация "Шахтера" прибыла в Турцию. Фото shakhtar.com
Делегация "Шахтера" прибыла в Турцию. Фото shakhtar.com.
Лидер чемпионата Украины "Шахтер" прибыл на сборы в Турцию без новичка Соломона //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/47d/119/5c447d1193763.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/47d/119/5c447d1193763.jpg Футбол "Горняки" прилетели в Анталью, а затем переехали в Белек. Паулу Фонсека взял на сборы 27 футболистов

В воскресенье в 13:00 по киевскому времени делегация "Шахтера" прибыла в Анталью, а затем переехала в Белек и разместилась в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort. Дорога заняла чуть более трех часов. Турция встретила "Шахтер" дождливой погодой и температурой воздуха 12 градусов.

Ближайшую неделю "горняки" под руководством главного тренера Паулу Фонсеки будут готовиться в таком составе:

  • вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин;
  • защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Исмаили;
  • полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Тайсон;
  • нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Новичок "Шахтера" Манор Соломон присоединится к команде после первых сборов.

Ровно год назад "оранжево-черные" останавливались в этом же отеле, так что организация программы пребывания и тренировочного процесса будет привычной для игроков и персонала украинского клуба. По приезде в отель делегация "Шахтера" разместилась в номерах. После обеда и короткого отдыха у "горняков" запланирована вечерняя сессия.

Напомним, что "Динамо" свой сбор проводит в Испании. В субботу киевляне в первом спарринге обыграли немецкий "Бохум" со счетоим 3:0. В середине первого тайма счет открыл Виктор Цыганков, а во втором дублем отметился Назарий Русин.

Турция, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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