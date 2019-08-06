"Заря" и "Мариуполь" сыграют с представителями Болгарии и Голландии

Лига Европы: расписание и результаты третьего раунда квалификации https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/952/7c6/5d49527c65939.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/952/7c6/5d49527c65939.jpg 2019-08-06T13:12:23+03:00 Футбол "Заря" и "Мариуполь" сыграют с представителями Болгарии и Голландии

На этой неделе будут сыграны матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединки растянуты на три дня, а представители Украины – "Заря" и "Мариуполь" проведут своим матчи в четверг.

Вторник, 6 августа

18:00 "Арарат-Армения" (Армения) – "Сабуртало" (Грузия)

19:00 "Рига" (Латвия) – ХИК (Финляндия)

21:15 "Сутьеска" (Черногория) – "Линфилд" (Северная Ирландия)

Среда, 7 августа

21:15 "Слован" (Словакия) – "Дандолк" (Ирландия)

Четверг, 8 августа

17:00 "Астана" (Казахстан) – "Валлетта" (Мальта)

18:30 АЕК (Ларнака, Кипр) – "Гент" (Бельгия)

19:00 "Пюник" (Армения) – "Вулверхэмптон" (Англия)

19:00 "Спарта" (Чехия) – "Трабзонспор" (Турция)

19:15 "Университатя Крайова" (Румыния) – АЕК (Греция)

19:30 "Брондбю" (Дания) – "Брага" (Португалия)

19:45 "Вентспилс" (Латвия) – "Гимарайнш" (Португалия)

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20:00 "Хеугесунн" (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды)

20:00 "Мальме" (Швеция) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

20:00 "Мариуполь" (Украина) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

20:00 "Мольде" (Норвегия) – "Арис" (Греция)

20:00 "Нефтчи" (Азербайджан) – "Бней Иегуда" (Израиль)

20:00 "Шериф" (Молдавия) – АИК (Швеция)

20:00 "Тун" (Швейцария) – "Спартак" (Москва, Россия)

В тренде ЦИК приняла последний протокол на выборах в Раду

20:30 "Антверпен" (Бельгия) – "Виктория" (Чехия)

20:30 ЦСКА (София, Болгария) – "Заря" (Украина)

20:30 "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

20:30 "Локомотив" (Пловдив, Болгария) – "Страсбург" (Франция)

20:30 "Лудогорец" (Болгария) -"Нью-Сейнтс" (Уэльс)

20:30 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Судува" (Литва)

20:45 "Сараево" (Босния и Герцеговина) – БАТЭ (Беларусь)

21:00 "Дюделанж" (Люксембург) – "Нымме Калью" (Эстония)

21:00 "Митьюлланд" (Дания) – "Рейнджерс" (Шотландия)

21:00 "Норчепинг" (Швеция) – "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

21:00 "Риека" (Хорватия) – "Абердин" (Шотландия)

21:30 "Аустрия" (Австрия) – "Аполлон" (Кипр)

21:30 "Стяуа" (Румыния) – "Млада-Болеслав" (Чехия)

21:30 "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Айнтрахт" (Германия)

22:00 "Легия" (Польша) – "Атромитос" (Греция)

22:00 "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания)

22:00 "Партизан" (Сербия) – "Малатьяспор" (Турция)

22:00 "Торино" (Италия) – "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия)

Напомним, что вчера прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали луганская "Заря" и "Мариуполь". Первые, в случае прохода софийского ЦСКА, сыграют с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) / "Эспаньол" (Испания), а вторых будет ждать победитель противостояния "Антверпен" (Бельгия) / "Виктория" (Чехия), но перед этим еще нужно преодолеть барьер в виде "АЗ Алкмар".

Кстати, последнем утре чемпионата Украины "Мариуполь" обыграл участника группового этапа Лиги Европы:

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