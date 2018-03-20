Лионель Месси признался, что в детстве делал себе уколы

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о детстве и проблемах со здоровьем.

"С 8 лет мне делали уколы родители, а в 12 лет я уже знал, как делать это самостоятельно. Я проходил курс и делал уколы в ноги. Каждый вечер вкалывал себе гормон роста. Сначала в одну ногу, потом менял на другую. Иголка была маленькой, поэтому я особо ничего не чувствовал. Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал", – поделился воспоминаниями футболист.

В детстве у Месси был диагностирован дефицит гормона роста. "Барселона", решившая подписать контракт с футболистом, оплатила лечение аргентинца. На данный момент рост нападающего составляет 169 сантиметров.

30-летний Месси – пятикратный обладатель "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с "Барселоной" форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз – обладателем Кубка Испании и четыре раза – победителем Лиги чемпионов.

Напомним, что на прошлой неделе Месси забил свой сотый гол в матчах Лиги чемпионов.

Супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которого пара назвала Чиро.